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Ексклюзив

Заклик Лукашенка до перемовин є завуальованою пропозицією Путіна припинити війну, - політолог Магда

Тетяна Нижник
16 серпня, 2024 п'ятниця
15:10
Світ Путін та Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко насправді доносить думку Володимира Путіна стосовно переговорів

Зміст

Про це розповів виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в етері телеканалу "Еспресо".

"Пропозиції Лукашенка про те, що "давайте це припиняти", насправді є завуальованими пропозиціями Володимира Путіна зупинити бойові дії. Той, хто бачив вираз обличчя Путіна впродовж останнього тижня, розуміє, що йому дуже не подобається те, що відбувається. У них звучить таке обурення: "Як це можна вторгнутись на територію Росії?" Тобто, знаєте, як в анекдоті: "А нас за що?" Путіну потрібна формально незалежна Білорусь. Ця формальна незалежність мало зменшує керованість, але примушує цивілізований світ дотримуватись норм міжнародного права, - зазначив він.

Нам потрібно уважно спостерігати за ситуацією навколо Лукашенка. Якщо він помре фізичною смертю, на зміну йому прийде ще більш проросійський політик, сказав Магда.

"Лукашенку вже двічі в травні минулого року і в липні цього року ставало фізично погано. Це можуть бути якісь хронічні хвороби, не можу сказати, чи це наслідки "ведмежих обіймів" Кремля. Але я впевнений, що якщо росіяни знайдуть спосіб його ліквідувати в прямому сенсі, і Лукашенко помре не політичною смертю, а фізичною, то на зміну йому прийде не демократичний політик. Не Тихановська приїде. Вона не зможе в’їхати в Білорусь до зміни влади. Це буде ще більш проросійський політик. Вони зможуть стати біля штурвалу і віддати наказ білорусам іти на Україну і атакувати її", - додав він.

  • 15 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід не прагне до миру в Україні
Теги:
Новини
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
військові
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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