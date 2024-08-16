Заклик Лукашенка до перемовин є завуальованою пропозицією Путіна припинити війну, - політолог Магда
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко насправді доносить думку Володимира Путіна стосовно переговорів
Про це розповів виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда в етері телеканалу "Еспресо".
"Пропозиції Лукашенка про те, що "давайте це припиняти", насправді є завуальованими пропозиціями Володимира Путіна зупинити бойові дії. Той, хто бачив вираз обличчя Путіна впродовж останнього тижня, розуміє, що йому дуже не подобається те, що відбувається. У них звучить таке обурення: "Як це можна вторгнутись на територію Росії?" Тобто, знаєте, як в анекдоті: "А нас за що?" Путіну потрібна формально незалежна Білорусь. Ця формальна незалежність мало зменшує керованість, але примушує цивілізований світ дотримуватись норм міжнародного права, - зазначив він.
Нам потрібно уважно спостерігати за ситуацією навколо Лукашенка. Якщо він помре фізичною смертю, на зміну йому прийде ще більш проросійський політик, сказав Магда.
"Лукашенку вже двічі в травні минулого року і в липні цього року ставало фізично погано. Це можуть бути якісь хронічні хвороби, не можу сказати, чи це наслідки "ведмежих обіймів" Кремля. Але я впевнений, що якщо росіяни знайдуть спосіб його ліквідувати в прямому сенсі, і Лукашенко помре не політичною смертю, а фізичною, то на зміну йому прийде не демократичний політик. Не Тихановська приїде. Вона не зможе в’їхати в Білорусь до зміни влади. Це буде ще більш проросійський політик. Вони зможуть стати біля штурвалу і віддати наказ білорусам іти на Україну і атакувати її", - додав він.
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