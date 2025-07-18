Закупівля зброї США для України за планом Трампа: у НАТО розповіли, що до ініціативи долучилися 8 держав

Про це LIGA.net розповів чиновник Альянсу.

За його словами, зобовʼязання в закупівлі зброї взяли на себе Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Велика Британія, Фінляндія та Канада.

"Угода між генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом Трампом є важливою віхою в забезпеченні України військовими ресурсами, необхідними для захисту від Росії. Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, зокрема через (місію) NSATU", – розповів співрозмовник видання.

Він також додав, що в НАТО впевнені: до ініціативи згодом приєднаються більше держав.

Натомість Bloomberg пише, що Лондон наразі лише планує взяти участь у закупівлях американської зброї для Києва. Так, британський міністр оборони Джон Гілі обговорить у межах зустрічі "Рамштайн" 21 липня з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, яку роль в ініціативі відіграватиме Сполучене Королівство.

За словами співрозмовників агентства, Британія може спільно з ФРН закуповувати для України системи Patriot або ж окремо купувати у США зброю та боєприпаси.