Закупівля зброї США для України за планом Трампа: у НАТО розповіли, що до ініціативи долучилися 8 держав
До закупівлі американської зброї для України в межах домовленості США та НАТО нині доєдналися 7 європейських держав та Канада
Про це LIGA.net розповів чиновник Альянсу.
За його словами, зобовʼязання в закупівлі зброї взяли на себе Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Велика Британія, Фінляндія та Канада.
"Угода між генеральним секретарем НАТО Рютте і президентом Трампом є важливою віхою в забезпеченні України військовими ресурсами, необхідними для захисту від Росії. Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, зокрема через (місію) NSATU", – розповів співрозмовник видання.
Він також додав, що в НАТО впевнені: до ініціативи згодом приєднаються більше держав.
Натомість Bloomberg пише, що Лондон наразі лише планує взяти участь у закупівлях американської зброї для Києва. Так, британський міністр оборони Джон Гілі обговорить у межах зустрічі "Рамштайн" 21 липня з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, яку роль в ініціативі відіграватиме Сполучене Королівство.
За словами співрозмовників агентства, Британія може спільно з ФРН закуповувати для України системи Patriot або ж окремо купувати у США зброю та боєприпаси.
- Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
- 15 липня медіа писали, що майже вся зброя США, яку Північноатлантичний альянс придбає для передачі Україні, готова до негайного відправлення.
- Водночас Трамп заявив 16 липня, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються союзникам, які їх придбають у Вашингтона для передачі Україні.
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