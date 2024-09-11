"Залишився лише хвіст": у РФ двоє школярів спалили вертоліт Мі-8, - росЗМІ

Про це інформує російський Telegram-канал BAZA.

Зазначається, що інцидент трапився в ніч на 11 вересня. Так, двоє хлопців 13 і 14 років пробралися на територію гелікоптерного майданчика в аеропорту Ноябрська, після чого облили вертоліт Мі-8 горючою рідиною і підпалили.

Хлопці втекли з місця злочину, проте через годину їх вдалося затримати. За даними BAZA, школярі підпалювали гелікоптер цигарками.

Після того, як вони облили вертоліт рідиною, хлопці вирішили покурити, а потім кинули цигарку у вертоліт. Пожежі не сталося. Проте потім один із хлопців закурив другу цигарку і після цього встромив її в рідину. У цей момент стався вибух.

У результаті підліткам сильно обпекло обличчя, тож, відбігши трохи від аеропорту, їм довелося викликати швидку. Медики доправили паліїв до лікарні. Гелікоптер згорів майже повністю - від нього залишився тільки хвіст.

Під час розмови із правоохоронцями школярі розповіли, що за "роботу" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів (приблизно 2,24 млн грн). Також хлопці зізналися, що кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку. За це вони отримали 30 тисяч рублів.

При цьому зазначається, що батько одного з підлітків наразі воює проти України.