У Росії знайшли вертоліт Мі-8, що зник на кордоні з Бурятією
У вівторок, 2 вересня, у Росії втратили зв'язок з радянським багатоцільовим вертольотом Мі-8. Пізніше він здійснив "жорстку посадку" на кордоні між Іркутською областю й Бурятією
Про зникнення гелікоптера повідомило пропагандистське видання РИА Новости із посиланням на слідчий комітет РФ.
Зазначається, що військовий гелікоптер РФ Мі-8 прямував з Іркутська до Орлика в Бурятії. Саме на кордоні двох регіонів РФ втратила зв'язок з вертольотом.
Наразі, як кажуть пропагандисти, слідчі намагаються встановити точну кількість людей, які були на борту гелікоптера.
Уже пізніше ТАСС повідомило, що вертоліт авіакомпанії "Баргузін" здійснив "жорстку посадку" біля кордону між Іркутською областю й Бурятією. На борту перебували 6 людей, двоє з них постраждали.
- Вранці суботи, 31 серпня, в Росії заявили про зникнення з радарів гелікоптера Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці в напрямку вулкана Вачкажець. На борту могло перебувати 22 людини, серед них - фіндиректор російського футбольного союзу.
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