У Росії знайшли вертоліт Мі-8, що зник на кордоні з Бурятією

Про зникнення гелікоптера повідомило пропагандистське видання РИА Новости із посиланням на слідчий комітет РФ.

Зазначається, що військовий гелікоптер РФ Мі-8 прямував з Іркутська до Орлика в Бурятії. Саме на кордоні двох регіонів РФ втратила зв'язок з вертольотом.

Наразі, як кажуть пропагандисти, слідчі намагаються встановити точну кількість людей, які були на борту гелікоптера.

Уже пізніше ТАСС повідомило, що вертоліт авіакомпанії "Баргузін" здійснив "жорстку посадку" біля кордону між Іркутською областю й Бурятією. На борту перебували 6 людей, двоє з них постраждали.