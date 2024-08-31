На російській Камчатці зник гелікоптер Мі-8 із 22 пасажирами на борту
Вранці суботи, 31 серпня, в Росії заявили про зникнення з радарів гелікоптера Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці в напрямку вулкана Вачкажець. На борту могло перебувати 22 людини
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.
Зазначається, що Мі-8Т авіакомпанії "Вітязь-Аеро" вилетів з майданчика в районі вулкана Вачкажець у село Миколаївка, відстань сягала 25 км. Проте у призначений час, близько 07:15, гвинтокрил не вийшов на зв'язок.
За попередніми даними, на борту перебувають 22 людини: три члени екіпажу та 19 пасажирів.
На пошуки гелікоптера вилетів інший борт авіакомпанії, у готовності вирушити маршрутом перебуває ще один вертоліт Мі-8 та наземне угруповання рятувальників. Також ТАСС пише, що на пошуки готовий вилетіти гелікоптер Мі-8 МНС Росії з рятувальниками на борту.
- Подібний інцидент стався на північному заході Росії ще в лютому. Тоді у Карелії зник із радарів гелікоптер Мі-8 міністерства надзвичайних ситуацій РФ. На борту перебували 3 людини. Пізніше стало відомо, що гелікоптер розбився і потонув в Онезькому озері. Рятувальники знайшли тіло одного з членів екіпажу.
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