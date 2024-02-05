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Зниклий у РФ гелікоптер МНС потонув у озері

5 лютого, 2024 понедiлок
08:34
Світ Мі-8 ВКС РФ

Гвинтокрил МНС Росії, який зник у Карелії, розбився і потонув у Онезькому озері

Про це повідомила пресслужба МНС РФ.

Росіяни на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне і виявили уламки гелікоптера за 11 км від берега на глибині до 50 метрів.

У МНС наголосили, що екіпаж гелікоптера був досвідченим.

"Вертольотом керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту. За час роботи в МНС Росії фахівці неодноразово залучалися до пошуку та порятунку людей", - йдеться у повідомленні.

У РФ створили оперативний штаб і комісію з розслідування авіапригоди, до робіт залучили понад 140 фахівців і 33 одиниці техніки, а також водолазів.

Санкції проти авіаційної галузі РФ та їхні наслідки

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року  її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.

  • Раніше повідомлялося, що в Карелії під час тренувального польоту зник із радарів гелікоптер Мі-8 МНС Росії, на борту якого перебували 3 людини.
  • У січні в горах Афганістану розбився російський приватний літак.
  • Наприкінці січня у РФ літак авіакомпанії "Якутія" здійснив аварійну посадку через задимлення.
  • У найбільшої російської приватної авіакомпанії S7 упродовж кількох днів сталося кілька випадків несправностей у двигунах. У середині січня ця компанія заявила про намір скоротити штат співробітників московського офісу через несправності в літаках, спричинені санкціями.
  • Загалом, за даними The Moscow Times, у січні 2024 року літаки російських авіакомпаній ламалися щонайменше 15 разів.
Теги:
Новини
Росія
МНС
санкції проти Росії
авіакатастрофа
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