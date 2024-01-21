У горах Афганістану розбився російський приватний літак
Увечері 20 січня в Афганістані зник з радарів російський бізнес-джет Falcon 10, на борту якого перебували шість людей. Пізніше стало відомо, що літак розбився об гору в провінції Бадахшан
Про це інформує агентство Aamaj News.
За їхніми даними, літак зазнав аварії через технічну несправність. Представники радикального руху "Талібан" заявили, що направили до регіону групу для розслідування обставин авіатрощі.
Агентство Khaama Press також повідомило, що літак відхилився від свого початкового курсу і зазнав аварії в гірській місцевості.
Спочатку припускалося, що це бізнес-джет індійської компанії. Однак пізніше в росавіації розповіли, що йдеться про літак Falcon 10, який зареєстрований у держреєстрі цивільних літаків Росії. Він належить ТОВ "Атлетік Груп", зареєстрованому в Московській області, та неназваній приватній особі.
Водночас за даними міністерства цивільної авіації Індії, літак був зареєстрований у Марокко.
Зазначається, що бізнес-джет виконував "чартерний санітарний рейс" за маршрутом Індія – Узбекистан – Росія, кінцевою точкою вказано московський аеропорт "Жуковський".
За попередніми даними, на борту було шестеро людей - два пасажири-росіяни та четверо членів екіпажу.
Наразі тривають пошуки повітряного судна.
Довідково: Falcon 10 (реєстраційний номер RA-09011; серійний - 128) був вироблений французькою компанією Dassault Aviation ще у 1978 році.
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