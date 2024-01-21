У горах Афганістану розбився російський приватний літак

Про це інформує агентство Aamaj News.

За їхніми даними, літак зазнав аварії через технічну несправність. Представники радикального руху "Талібан" заявили, що направили до регіону ​​групу для розслідування обставин авіатрощі.

Агентство Khaama Press також повідомило, що літак відхилився від свого початкового курсу і зазнав аварії в гірській місцевості.

Спочатку припускалося, що це бізнес-джет індійської компанії. Однак пізніше в росавіації розповіли, що йдеться про літак Falcon 10, який зареєстрований у держреєстрі цивільних літаків Росії. Він належить ТОВ "Атлетік Груп", зареєстрованому в Московській області, та неназваній приватній особі.

Водночас за даними міністерства цивільної авіації Індії, літак був зареєстрований у Марокко.

Зазначається, що бізнес-джет виконував "чартерний санітарний рейс" за маршрутом Індія – Узбекистан – Росія, кінцевою точкою вказано московський аеропорт "Жуковський".

За попередніми даними, на борту було шестеро людей - два пасажири-росіяни та четверо членів екіпажу.

Наразі тривають пошуки повітряного судна.

Довідково: Falcon 10 (реєстраційний номер RA-09011; серійний - 128) був вироблений французькою компанією Dassault Aviation ще у 1978 році.