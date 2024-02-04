Гелікоптер МНС Росії зник із радарів у Карелії
На північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 міністерства надзвичайних ситуацій РФ. На борту перебували 3 людини
Про це пише МНС Росії.
Зазначається, що гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебувають 3 члени екіпажу.
"Організовано пошуково-рятувальні роботи у районі села Дерев'яне. До місця слідує угруповання рятувальників на судні на повітряній подушці та снігоходах", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, за даними МНС РФ, у готовності перебуває літак Ан-26 із рятувальниками на борту.
- Уранці 17 січня у столиці Киргизстану місті Бішкек під час навчального польоту розбився військовий гелікоптер Мі-8, внаслідок чого постраждали люди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе