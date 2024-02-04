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Гелікоптер МНС Росії зник із радарів у Карелії

4 лютого, 2024 неділя
21:58
Світ Мі-8 ВКС РФ

На північному заході Росії, в Карелії, зник із радарів гелікоптер Мі-8 міністерства надзвичайних ситуацій РФ. На борту перебували 3 людини

Про це пише МНС Росії.

Зазначається, що гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебувають 3 члени екіпажу.

"Організовано пошуково-рятувальні роботи у районі села Дерев'яне. До місця слідує угруповання рятувальників на судні на повітряній подушці та снігоходах", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними МНС РФ, у готовності перебуває літак Ан-26 із рятувальниками на борту.

  • Уранці 17 січня у столиці Киргизстану місті Бішкек під час навчального польоту розбився військовий гелікоптер Мі-8, внаслідок чого постраждали люди.

Теги:
Росія
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