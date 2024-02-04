Гелікоптер МНС Росії зник із радарів у Карелії

Про це пише МНС Росії.

Зазначається, що гелікоптер зник над Онезьким озером під час тренувального польоту. На борту перебувають 3 члени екіпажу.

"Організовано пошуково-рятувальні роботи у районі села Дерев'яне. До місця слідує угруповання рятувальників на судні на повітряній подушці та снігоходах", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними МНС РФ, у готовності перебуває літак Ан-26 із рятувальниками на борту.