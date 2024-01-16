Несправні 20% літаків: найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 через санкції скорочує польоти
Найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 має намір скоротити штат співробітників свого московського офісу через поломки літаків, спричинені санкціями
Про це повідомляє "Комерсант".
Як зазначає видання, зменшення кількості рейсів, що виконуються авіакомпанією, пов'язане з тим, що близько 20% літаків S7 перебувають у простої через проблеми зі встановленими на них американськими двигунами, які не вдається полагодити через санкції. Всього у парку перевізника 100 суден.
При цьому видання зазначає, що рішення про скорочення саме московського офісу пов'язане з наміром S7 розвиватися в регіонах та зміцнювати свій хаб у Новосибірську. Виторг компанії від цього хаба, за словами співвласника S7 Тетяни Фільової, у 2023 році наблизився до рівня виручки від перевезень із Москви.
Наразі, за даними газети, компанія має намір скоротити 13-15% співробітників московського офісу з відділу продажів, а також комерційного, фінансового та економічного департаментів.
У S7 також уточнили, що деяким співробітникам запропонували продовжити роботу в новосибірській або іркутській філіях. Водночас пілотам запропонували пройти перенавчання на інший тип літаків, наприклад на Embraer 170, і продовжити роботу в компанії.
Своєю чергою "Аерофлот" та "Побєда" вже заявили, що готові прийняти на роботу на конкурсній основі скорочених бортпровідників S7.
Співрозмовники "Комерсанта" також припустили, що за скороченнями в S7 можуть відбутися звільнення в інших великих авіакомпаніях, оскільки обсяги авіаперевезень у Росії досі на 18% відстають від "доковідних" рівнів.
Водночас головний редактор FrequentFlyers.ru Ілля Шатілін заявив, що масових звільнень в авіакомпаніях чекати не варто, оскільки інші компанії не так сильно постраждали від санкцій, як S7.
Санкції проти авіаційної галузі РФ
Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.
У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.
У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.
Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.
Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.
У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.
Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.
У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.
15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.
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