Несправні 20% літаків: найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 через санкції скорочує польоти

Про це повідомляє "Комерсант".

Як зазначає видання, зменшення кількості рейсів, що виконуються авіакомпанією, пов'язане з тим, що близько 20% літаків S7 перебувають у простої через проблеми зі встановленими на них американськими двигунами, які не вдається полагодити через санкції. Всього у парку перевізника 100 суден.

При цьому видання зазначає, що рішення про скорочення саме московського офісу пов'язане з наміром S7 розвиватися в регіонах та зміцнювати свій хаб у Новосибірську. Виторг компанії від цього хаба, за словами співвласника S7 Тетяни Фільової, у 2023 році наблизився до рівня виручки від перевезень із Москви.

Наразі, за даними газети, компанія має намір скоротити 13-15% співробітників московського офісу з відділу продажів, а також комерційного, фінансового та економічного департаментів.

У S7 також уточнили, що деяким співробітникам запропонували продовжити роботу в новосибірській або іркутській філіях. Водночас пілотам запропонували пройти перенавчання на інший тип літаків, наприклад на Embraer 170, і продовжити роботу в компанії.

Своєю чергою "Аерофлот" та "Побєда" вже заявили, що готові прийняти на роботу на конкурсній основі скорочених бортпровідників S7.

Співрозмовники "Комерсанта" також припустили, що за скороченнями в S7 можуть відбутися звільнення в інших великих авіакомпаніях, оскільки обсяги авіаперевезень у Росії досі на 18% відстають від "доковідних" рівнів.

Водночас головний редактор FrequentFlyers.ru Ілля Шатілін заявив, що масових звільнень в авіакомпаніях чекати не варто, оскільки інші компанії не так сильно постраждали від санкцій, як S7.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.