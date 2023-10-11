Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Проблеми з двигунами через санкції: одна з найбільших авіакомпаній РФ скорочує польоти

Проблеми з двигунами через санкції: одна з найбільших авіакомпаній РФ скорочує польоти

11 жовтня, 2023 середа
12:26
Війна з Росією літак covid

Через проблеми з ремонтом американських двигунів P&W, які встановлені в літаках Airbus A320/A321neo, російська авіакомпанія S7 Airlines зменшує осінньо-зимовий розклад на 10-15% у порівнянні з минулим роком

Про це інформує російська пропагандистська агенція Коммерсантъ.

Російська авіакомпанія S7 змушена зменшити кількість польотів через проблеми з двигунами американської компанії Pratt & Whitney, які використовуються в літаках Airbus A320neo та A321neo. Ці двигуни потребують ремонту, але не мають сервісних центрів ні в Росії, ні в Ірані, куди S7 літає найчастіше. Тож компанія планує позбутися цих літаків.

Зараз компанія не експлуатує близько 20% свого флоту - зі 103 літаків не летить 21. 

S7 Airlines знизить вантажність свого осінньо-зимового розкладу на 10-15% у порівнянні з минулим роком. Повідомляється, це пов’язано з плановим технічним обслуговуванням літаків. У мінтрансі та галузі, головною причиною є складнощі з ремонтом американських двигунів P&W, які використовуються в літаках Airbus A320, A320/A321neo.

Окрім того, російська авіакомпанія мала намір продати частину свого флоту за кордон, але не отримала дозволу від мінтрансу РФ. 

Що передувало

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

14 вересня тогоріч ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

У квітні 2023 року стало відомо, що Аерофлот уже відправив в Іран свій перший Airbus A330, також в Іран полетів двигун з літака Superjet 100, який раніше обслуговували у Франції. У червні стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

На початку травня іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак. Згодом стало відомо, що відправлений на ремонт літак Аерофлоту планують повернути в Росію не раніше весни наступного року, що значно довше анонсованого терміну.

У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени цьогоріч Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

Новини
Росія
санкції проти Росії
Читайте також:
Джейк Салліван
10 жовтня, 2023 вiвторок
Радник Байдена Салліван розповів хто опирався наданню Україні ATACMS
11 жовтня, 2023 середа
ЄС попередив Ілона Маска про наслідки за дезінформацію про війну в Ізраїлі
Кая Каллас
10 жовтня, 2023 вiвторок
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
11 жовтня
13:06
OPINION
Богдан Буткевич
Чому Зеленський поїхав на "Рамштайн"
13:05
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
ЦАХАЛ заявив про ракетний удар по Ізраїлю з території Лівану та завдав ударів у відповідь
13:04
електроенергія
З ремонту достроково вийшов блок однієї з АЕС: ситуація в енергосистемі станом на 11 жовтня
12:58
Росіяни вдарили по ритуальному транспорту на кладовищі Херсонщини
Росіяни вдарили по ритуальному транспорту на кладовищі Херсонщини: постраждали троє працівників
12:56
Міноборони затвердило польову форму для жінок
ДАСУ заявила, що не вимагає повернути прибуток на оборонних закупівлях і діє виключно в рамках закону
12:54
Ексклюзив
Ллойд Остін
Путін деморалізував власних військових і ізолював Росію, - міністр оборони США Ллойд Остін
12:36
Оновлено
метро Москва
У метро Москви зіштовхнулися потяги, є постраждалі
12:25
Одеса пляж
В Одесі завершується купальний сезон, - ОВА
12:20
Ллойд Остін
Голова Пентагону анонсував новий пакет допомоги для України у розмірі $200 млн: що до нього увійде
12:20
Палестино-ізраїльська війна і провал російської пропаганди щодо України, - аналітика КБФ
12:18
Ізраїль повідомив, громадяни яких країн постраждали внаслідок нападу ХАМАС
12:14
На Харківщині від підриву на російській міні загинули двоє молодиків
11:58
Ізраїль Україна
В Ізраїлі загинув ще один українець
11:54
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Уся ділянка фронту суттєво активізувалася, - Згурець
11:49
Ніна Матвієнко
"Моя мама і є Україна": у Києві прощаються зі співачкою Ніною Матвієнко
11:31
На фото: актори
"Медовий місяць": вийшов тизер українського фільму про стосунки в окупації
11:28
ФСБ
У ФСБ заявили про нібито запобігання диверсіям на Курській і Смоленській АЕС і затримання "української ДРГ"
11:19
OPINION
Юрій Бутусов
Почалась ще одна з визначальних битв війни
11:07
Оновлено
наслідки обстрілу Михайлівки
РФ обстріляла Михайлівку Херсонської області: є поранена
11:06
Дрон-камікадзе
Українці за три дні зібрали 235 млн грн на 10 тис. дронів-камікадзе
11:06
На фото: Володимир та Олена Зеленські на "Книжковому Арсеналі"
Окупанти виставили на продаж "націоналізовану" квартиру родини Зеленського в Криму
10:56
Зеленський
Пріоритетом для України є системи ППО й далекобійні ракети, - Зеленський на зустрічі "Рамштайн"
10:54
ЗСУ
Сили оборони покращили тактичне положення західніше Роботиного, - Тарнавський
10:51
МАГАТЕ
МАГАТЕ висловило стурбованість ризиком потрапляння снарядів ХАМАСу в ядерні об'єкти в Ізраїлі
10:49
В Україні потеплішає, проте у деяких регіонах пройдуть дощі: погода на 12 жовтня від Наталки Діденко
10:47
Удар РФ по селу Гроза: кількість загиблих зросла до 55
10:33
Верховна Рада
Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією
10:29
На фото: підозрювані
СБУ встановила ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів
10:27
F-16
Міністерка оборони Бельгії розповіла, коли країна передасть Україні винищувачі F-16
10:19
руйнування, Сумщина
Російські окупанти за добу атакували 8 регіонів України: 2 загиблих, 8 поранених
10:07
Зеленський
Зеленський заявив, що війна вже на останньому етапі, та озвучив плани щодо другого терміну президентства
10:00
Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Рамштайну
10:00
Інтерв’ю
Славомір Сєраковський
Славомір Сєраковський: про зміни у підтримці України серед поляків та про внутрішню політику Польщі, яка впливає і на зовнішню
09:58
Огляд
карта заставочна
Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: біля Токмака ЗСУ мають нові перемоги
09:48
окупанти
Окупаційна "влада" Сєверодонецька приїздить у місто лише для пропагандистських кампаній, - ОВА
09:34
TikTok
Один зі штатів США позвався до суду проти TikTok через вплив соцмережі на дітей
09:33
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
Очільник МЗС Чехії особисто літав до Ізраїлю для евакуації своїх громадян, - ЗМІ
09:21
полонені окупанти
Через недостатню ротацію російські окупанти страждають від ПТСР, - британська розвідка
09:19
Ексклюзив
Карта. Бахмут-1010
Крок за кроком підтискаємо ворога, щоб він відійшов, або назавжди залишився там: боєць ЗСУ розповів про ситуацію біля Бахмута
09:09
Огляд
міжнародний огляд
Чи вплине війна з ХАМАС на підтримку НАТО Україною, та хто пошкодив трубопровід у Фінляндії. Акценти світових ЗМІ 11 жовтня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV