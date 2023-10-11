Проблеми з двигунами через санкції: одна з найбільших авіакомпаній РФ скорочує польоти

Про це інформує російська пропагандистська агенція Коммерсантъ.

Російська авіакомпанія S7 змушена зменшити кількість польотів через проблеми з двигунами американської компанії Pratt & Whitney, які використовуються в літаках Airbus A320neo та A321neo. Ці двигуни потребують ремонту, але не мають сервісних центрів ні в Росії, ні в Ірані, куди S7 літає найчастіше. Тож компанія планує позбутися цих літаків.

Зараз компанія не експлуатує близько 20% свого флоту - зі 103 літаків не летить 21.

S7 Airlines знизить вантажність свого осінньо-зимового розкладу на 10-15% у порівнянні з минулим роком. Повідомляється, це пов’язано з плановим технічним обслуговуванням літаків. У мінтрансі та галузі, головною причиною є складнощі з ремонтом американських двигунів P&W, які використовуються в літаках Airbus A320, A320/A321neo.

Окрім того, російська авіакомпанія мала намір продати частину свого флоту за кордон, але не отримала дозволу від мінтрансу РФ.

Що передувало

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

14 вересня тогоріч ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

У квітні 2023 року стало відомо, що Аерофлот уже відправив в Іран свій перший Airbus A330, також в Іран полетів двигун з літака Superjet 100, який раніше обслуговували у Франції. У червні стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

На початку травня іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак. Згодом стало відомо, що відправлений на ремонт літак Аерофлоту планують повернути в Росію не раніше весни наступного року, що значно довше анонсованого терміну.

У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени цьогоріч Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.