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Авіакомпанії РФ через санкції змушені ремонтувати літаки в Ірані

11 квітня, 2023 вiвторок
00:55
Економіка Аерофлот

Аерофлот уже відправив в Іран свій перший Airbus A330, також в Іран полетів двигун з літака Superjet 100, який раніше обслуговували у Франції

Про це повідомляє профільний телеграм-канал "Авіаторщина".

5 квітня перший Airbus A330 перелетів із Шереметьєво до Тегерана. Там він став на технічне обслуговування для заміни стійок шасі. Літак в Ірані обслужать техспеціалісти авіакомпанії Mahan Air.

У Росії з Іраном підписано угоду про експорт до РФ деталей та обладнання для літаків, а також техобслуговування та ремонт повітряних суден російських авіакомпаній в іранських ремонтних центрах. Про це стало відомо ще у липні 2022 року.

Видання відзначає, що цей літак ще у вересні став на зберігання. Через шість місяців, 19 березня, борт виконав разовий (чартерний) рейс до Іркутська.

Також експерти повідомляють, що Іран має намір опанувати ремонт двигунів для російських літаків Superjet 100.

Росія уже відправила до Ірану російсько-французький двигун SaM-146 літака Superjet 100, щоб там його розібрали і спробували освоїти капітальний ремонт.

SaM-146 вимагає капремонту після 2–4 тис. годин нальоту. До санкцій він виконувався у два етапи: у Росії та у Франції, де здійснювався ремонт найскладнішої, так званої гарячої частини двигуна (газогенератора).

Навесні 2022 року через санки ЄС виробник SaM-146 припинила постачання і підтримку своїх силових установок в Росії, ремонт, а також постачання в РФ запчастин та витратних матеріалів.

Глава ОАК Юрій Слюсар на початку лютого розповідав, що російські авіакомпанії хочуть, щоб у Росії навчилися робити капітальний ремонт SaM146. За його словами, зараз над освоєнням гарячої частини працюють російські фахівці.

У парках авіакомпаній Росії зараз налічується понад 160 Superjet 100, тобто понад 320 SaM146 плюс резерв з декількох десятків двигунів. Заміна на SSJ-100 російсько-французьких силових установок на російські ПД-8 поки що не передбачена через економічну недоцільність.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
  • 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
  • З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
  • У середині березня стало відомо, що Туреччина на вимогу США може припинити заправку та обслуговування літаків Boeing з Росії та Білорусі.
транспорт
Іран
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