Про це повідомляє турецьке видання AirportHaber.

Як сказано у матеріалі AirportHaber, заправка та інші послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних та чартерних літаків, що містять понад 25% американських комплектуючих.

На відповідних заходах, за даними турецького видання, у спеціальному листі наполягло Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Відмову у заправці та обслуговуванні бортів у Стамбулі також підтвердили джерела "Комерсанта" у двох авіакомпаніях.