Туреччина на вимогу США припинила заправку та обслуговування літаків Boeing з Росії та Білорусі
Влада Туреччини прийняла рішення заборонити заправку та технічне обслуговування літаків американського виробництва з Росії та Білорусі
Про це повідомляє турецьке видання AirportHaber.
Як сказано у матеріалі AirportHaber, заправка та інші послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних та чартерних літаків, що містять понад 25% американських комплектуючих.
На відповідних заходах, за даними турецького видання, у спеціальному листі наполягло Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.
Відмову у заправці та обслуговуванні бортів у Стамбулі також підтвердили джерела "Комерсанта" у двох авіакомпаніях.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- У кінці січня стало відомо про тиск США на Туреччину, з метою заборони літати з/до Росії та Білорусі на Boeing.
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