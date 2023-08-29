Іран, який ремонтує літак Аерофлоту, суттєво змістив терміни виконання робіт

Про це повідомляє профільний телеграм-канал "Авіаторщина".

Як повідомило джерело в авіакомпанії, дату повернення з Тегерана широкофюзеляжного лайнера Airbus A330 з реєстраційним номером RA-73700 нещодавно було зміщено на пів року – з кінця вересня на початок березня 2024-го.

На ремонт до Ірану цей літак нацпера перелетів 5 квітня. Там його обслуговують спеціалісти найбільшого іранського перевізника Mahan Air. Техобслуговування Airbus A330 мають виконати за широким спектром робіт.

За інформацією видання, планом передбачено виконання півторарічного (1С), трирічного (2С), шестирічного (4С) та 12-річного (8С) чеків. Додатково до цього заплановано обслуговування стійок шасі та проведення низки позапланових робіт.

У нещодавньому інтерв'ю очільник Аерофлоту Сергій Олександровський назвав відправку літака на ремонт до Ірану "пробним кроком". Він уточнив, що в Аерофлоті задоволені якістю ремонтних робіт в Ірані, а термінами виконання – не дуже.