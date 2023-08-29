Іран, який ремонтує літак Аерофлоту, суттєво змістив терміни виконання робіт
Перший відправлений на ремонт до Ірану літак Аерофлоту планують повернути в Росію не раніше весни наступного року, що значно довше анонсованого терміну
Про це повідомляє профільний телеграм-канал "Авіаторщина".
Як повідомило джерело в авіакомпанії, дату повернення з Тегерана широкофюзеляжного лайнера Airbus A330 з реєстраційним номером RA-73700 нещодавно було зміщено на пів року – з кінця вересня на початок березня 2024-го.
На ремонт до Ірану цей літак нацпера перелетів 5 квітня. Там його обслуговують спеціалісти найбільшого іранського перевізника Mahan Air. Техобслуговування Airbus A330 мають виконати за широким спектром робіт.
За інформацією видання, планом передбачено виконання півторарічного (1С), трирічного (2С), шестирічного (4С) та 12-річного (8С) чеків. Додатково до цього заплановано обслуговування стійок шасі та проведення низки позапланових робіт.
У нещодавньому інтерв'ю очільник Аерофлоту Сергій Олександровський назвав відправку літака на ремонт до Ірану "пробним кроком". Він уточнив, що в Аерофлоті задоволені якістю ремонтних робіт в Ірані, а термінами виконання – не дуже.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
- У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
- У квітні 2023 року стало відомо, що Аерофлот уже відправив в Іран свій перший Airbus A330, також в Іран полетів двигун з літака Superjet 100, який раніше обслуговували у Франції.
- На початку травня іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак.
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