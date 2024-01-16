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У РФ двом авіакомпаніям заборонили польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків

16 січня, 2024 вiвторок
03:49
санкції проти Росії Аерофлот

У РФ двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", заборонили польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus

Про це повідомляє телеграм-канал Авіаторщина, з посиланням на "Известия".

Росавіація минулого тижня направила в авіакомпанії "Аерофлот" та "Росія" телеграму, в якій попросила їх не виконувати польоти до Єгипту на 27 літаках, починаючи з 12 січня і до особливого рішення.

Цю телеграму Росавіація випустила відразу після отримання закритими каналами інформації про ризики арешту цих літаків в аеропортах Єгипту.

"Аерофлоту" рекомендували не літати до Єгипту на 24 бортах: десяти Airbus A320, дев'яти Boeing 777-300ER, чотирьох Airbus A321 та одному Airbus A350, а "Росії" — на трьох Boeing 737-800. Обидві компанії наразі не виконують рейси Єгипет на цих машинах. В авіакомпанії "Росія" пояснили, що це рішення не впливає на виконання виробничої програми перевізника.

Ці 27 літаків належать Державній транспортній лізинговій компанії (ДТЛК). Вони входять до тих 37 бортів, які зараз у ДТЛК намагаються незаконно вилучити, добившись відповідного рішення у Високому суді Ірландії. Інші літаки експлуатують авіакомпанії (S7, "Аврора" та "Ямал"), які нині не літають до Єгипту.

Ці машини придбала європейська донька ДТЛК - GTLK Europe, через введені санкції минулої весни вона потрапила під процедуру банкрутства. Усі повноваження органів управління перейшли до ліквідаторів, вони здійснюють продаж майна підприємств на формування грошового потоку з метою розрахунку з кредиторами. До списку їхніх вимог потрапили 37 літаків.

Ліквідатори ініціювали судовий процес в Ірландському суді з метою вилучення 37 літаків у ДТЛК, зазначав у грудні лізингодавець у своїй заяві до Арбітражного суду. У ньому ж ДТЛК попереджала, що задоволення вимог ліквідаторів призведе до неможливості нормальної експлуатації повітряних суден, оскільки вони затримуватимуться в аеропортах по всьому світу, а в іноземному контурі їх можуть оголосити викраденими.

14 грудня Високий суд Ірландії розглянув вимоги ліквідаторів по суті, його рішення мали оголосити у 20-х числах грудня. Як повідомляють "Известия", ДТЛК у результаті програла розгляд в Ірландському суді — він задовольнив вимоги ліквідаторів.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та у кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року  її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

транспорт
Війна з Росією
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