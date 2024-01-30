Літак авіакомпанії S7 із РФ не зміг злетіти через проблеми з двигуном: це четвертий випадок за кілька днів

Про це пише телеграм-канал Авіаторщина.

Зранку 30 січня в аеропорту Улан-Уде Boeing 737-800 S7 Airlines перервав зліт до Москви за кілька секунд до відриву від злітно-посадкової смуги (ЗПС). Командир повітряного судна доповів про помпаж лівого двигуна. Борт самостійно зарулив на стоянку.

Пасажирів висадили назад у будівлю аеровокзалу. Їх виліт до Москви, згідно з онлайн-табло аеропорту, перенесений на 7,5 годин. Під час огляду ЗПС сторонніх предметів не виявлено.

З 27 січня S7 це вже третій випадок переривання зльоту на Boeing 737-800 через помпаж. Два з них сталися у суботу. Під час розбігу по ЗПС в аеропорту Улан-Уде у літака почався помпаж одразу обох двигунів, в той же день ще один Боїнг S7 Airlines (прилетів напередодні з Улан-Уде) не зміг вилетіти до Анталії з Домодєдово через помпаж першого двигуна.

Також учора, 29 січня, у Airbus A320 S7 під час посадки в Домодєдово відмовив правий двигун. Літак таки зумів сісти, зарулити на перон та висадити пасажирів.

Літак ще однієї російської авіакомпанії, "Якутія", напередодні ледь не згорів в аеропорту Якутська. Ліак Superjet 100 здійснив аварійну посадку через задимлення: пасажирів та екіпаж екстрено евакуювали по надувних трапах.

Санкції проти авіаційної галузі РФ та їхні наслідки

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.

У середині січня найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 заявила, що має намір скоротити штат співробітників свого московського офісу через поломки літаків, спричинені санкціями.