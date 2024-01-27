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Два літаки найбільшої приватної авіакомпанії РФ S7 перервали зліт через несправності, викликані санкціями

27 січня, 2024 субота
12:37
Економіка S7 Airlines

Вранці 27 січня два літаки найбільшої російської приватної авіакомпанії S7 Airlines не змогли злетіти через помпаж двигунів, що спричинено неналежним обслуговуванням під впливом санкцій

Про це повідомляє ресурс для російської цивільної авіації "Авиаторщина".

За даними ресурсу, вранці 27 січня літак S7 Airlines зі 160 пасажирами на борту мав вилетіти з Улан-Уде до Москви. Літак Boeing 737-800 (RA-73665) вирулив на злітно-посадкову смугу і розпочав розбіг, проте за кілька секунд до відриву пілоти перервали зліт. Командир літака доповів про помпаж лівого та правого двигунів.

Зазначається, що це вже другий випадок помпажу двигунів на цьому літаку: 8 грудня борт екстрено повернувся в аеропорт Новосибірська відразу після вильоту через помпаж обох двигунів.

Цього ж ранку ще один літак S7 Airlines не зміг вилетіти через помпаж. В аеропорту Домодєдово Boeing 737-800 (RA-73411) авіакомпанії S7 перервав зліт через помпаж першого двигуна. Борт самостійно зарулив на стоянку. Він мав вилетіти до Анталії.

Раніше ми повідомляли, що найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 має намір скоротити штат співробітників свого московського офісу через поломки літаків, спричинені санкціями.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року  її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.

Теги:
Світ
Росія
транспорт
санкції проти Росії
аеропорти
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