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Залужного нагородили медаллю "За заслуги перед дипломатією"

Світлана Кравченко
16 листопада, 2024 субота
08:54
Світ Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав від міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського медаль "За заслуги перед дипломатією"

Зміст

Про це Ліпавський повідомив у соцмережі Х.

Чеський міністр зустрівся з українським послом наприкінці свого візиту до Лондона. 

Вручення нагороди Залужному Ліпавський пояснив тим, що той виявив "мужність і особистий приклад", які, за його словами, стали вирішальними для відсічі російській агресії. Напад на Україну Ліпавський назвав нападом на всі вільні й демократичні країни.

"Тому я нагородив його (Залужного, - ред.) медаллю "За заслуги перед дипломатією", - зазначив голова МЗС Чехії.

  • Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.
Теги:
Новини
Україна
Чехія
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
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