Залужного нагородили медаллю "За заслуги перед дипломатією"
Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав від міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського медаль "За заслуги перед дипломатією"
Про це Ліпавський повідомив у соцмережі Х.
Чеський міністр зустрівся з українським послом наприкінці свого візиту до Лондона.
Вручення нагороди Залужному Ліпавський пояснив тим, що той виявив "мужність і особистий приклад", які, за його словами, стали вирішальними для відсічі російській агресії. Напад на Україну Ліпавський назвав нападом на всі вільні й демократичні країни.
"Тому я нагородив його (Залужного, - ред.) медаллю "За заслуги перед дипломатією", - зазначив голова МЗС Чехії.
- Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.
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