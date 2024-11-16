Залужного нагородили медаллю "За заслуги перед дипломатією"

Про це Ліпавський повідомив у соцмережі Х.

Чеський міністр зустрівся з українським послом наприкінці свого візиту до Лондона.

Вручення нагороди Залужному Ліпавський пояснив тим, що той виявив "мужність і особистий приклад", які, за його словами, стали вирішальними для відсічі російській агресії. Напад на Україну Ліпавський назвав нападом на всі вільні й демократичні країни.

"Тому я нагородив його (Залужного, - ред.) медаллю "За заслуги перед дипломатією", - зазначив голова МЗС Чехії.

At the end of my trip , I met the Ukrainian Ambassador to London, Valery Zaluzhny. His courage and personal example were crucial in repelling Russian aggression, which is an attack on all free and democratic countries. That is why I awarded him the Medal of Merit for Diplomacy. pic.twitter.com/bXpE15VQCX — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 15, 2024