Заплановані країнами ЄС поставки зброї Україні надто малі, - Шольц

Про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, передає Handelsblatt.

"Постачання зброї в Україну, заплановані зараз більшістю країн-членів ЄС, у будь-якому разі занадто малі. Тому я закликаю наших союзників у ЄС активізувати свої зусилля на користь України", – сказав Шольц.

Канцлер вважає, що Європа має показати, що вона тісно пов'язана з Україною, вона на боці свободи, міжнародного права та цінностей.

Шольц додав, що Німеччина зараз є найсильнішим прихильником України після США – на 2024-й передбачено постачання озброєння на 8 млрд євро. Також є мільярди на гуманітарну та фінансову допомогу.

"Однак одного внеску Німеччини буде недостатньо для забезпечення безпеки України", – додав він.