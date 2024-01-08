Заплановані країнами ЄС поставки зброї Україні надто малі, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав держави ЄС збільшити підтримку Україні. Він назвав вже заплановану кількість недостатньою
Про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, передає Handelsblatt.
"Постачання зброї в Україну, заплановані зараз більшістю країн-членів ЄС, у будь-якому разі занадто малі. Тому я закликаю наших союзників у ЄС активізувати свої зусилля на користь України", – сказав Шольц.
Канцлер вважає, що Європа має показати, що вона тісно пов'язана з Україною, вона на боці свободи, міжнародного права та цінностей.
Шольц додав, що Німеччина зараз є найсильнішим прихильником України після США – на 2024-й передбачено постачання озброєння на 8 млрд євро. Також є мільярди на гуманітарну та фінансову допомогу.
"Однак одного внеску Німеччини буде недостатньо для забезпечення безпеки України", – додав він.
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