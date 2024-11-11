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Зараз велике питання - хто з цих альфа-самців виглядає сильнішим: політолог Шлінчак щодо перемовин Трампа з Путіним

Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
13:07
Світ Володимир Путін та Дональд Трамп

Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, вважає, що Трамп зайде у переговори лише тоді, коли буде впевнений, що з лідерських позицій зможе спілкуватися з Путіним

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я невпевнений, що перемовини Трампа з Путіним дуже швидко відбудуться, тому що є велике питання - хто з цих альфа-самців виглядає сильнішим. З одного боку Трамп дивиться на Путіна як на людину, яка може бомбити США, він це усвідомлював під час свого першого президентства. Тоді зустріч у Гельсінкі це продемонструвала. Разом з тим Трамп прийшов зараз на великому піднесенні, бо це безпрецедентна подія в історії США, коли президент, програвши одні вибори, очолив Білий дім знову. Тому Трамп через таке піднесення відчуває себе лідером світу", - прокоментував політолог.

На його думку, Трамп зайде у переговори лише тоді, коли буде впевнений, що він зможе з лідерських позицій спілкуватися з Путіним.

"Проанонсована історія щодо атак, яких вже не буде, - також показує, як Трамп може реагувати на ті чи інші події, а також і як Путін може реагувати. За повідомленнями із ЗМІ  знаємо, що нібито Трамп сказав, щоб Путін не надумався зараз ескалювати ситуацію. Але ми бачили, що сьогодні, 11 листопада, були підняті всі борти у РФ, які долетіли до місця пуску, розвернулися та полетіли назад. Це означає, що і Путін підвищує ставки, буде грати на своїх амбіціях та демонструвати, що він також претендує на лідерство у світі. І тут мені цікаво, як себе поведе новий Білий дім", - резюмував Віктор Шлінчак.

  • 11 листопада The Washington Post повідомив про ймовірну розмову лідерів Росії й США, але у Кремлі заперечили інформацію про ймовірну телефонну розмову новообраного президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, поширену у ЗМІ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Авіація
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