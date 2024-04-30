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Засновник криптовалютної біржі Binance Чжао сяде у в'язницю

30 квітня, 2024 вiвторок
23:43
Світ Чанпен Чжао

Суд виніс вирок у справі засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binancе Чанпена Чжао. Він проведе у в'язниці 4 місяці

Про це повідомляє сайт Coindesk.

Чанпена Чжао, більше відомого у криптоспільноті як CZ, у вівторок, 30 квітня, засудили до чотирьох місяців тюремного ув'язнення. Він отримав покарання за те, що не запровадив належного захисту від відмивання грошей у роботі криптобіржі

Міністерство юстиції США вимагало для Чжао 36 місяців в'язниці у справі про порушення з боку біржі Binance федеральних санкцій і законів про відмивання грошей. Проте суддя скептично поставився до аргументів звинувачення.

"Немає жодних доказів того, що обвинувачений колись був поінформований про незаконну діяльність у Binance", – заявив суддя в залі суду Сіетла. 

Суддя не погодився з рекомендацією міністерства юстиції США збільшити термін покарання для Чжао та дійшов висновку, що відповідач визнав свою відповідальність. Також суддя додав, що його характеристики мають пом'якшувальний характер.

"Я думаю, що перший крок до того, щоб взяти на себе відповідальність, – це повністю визнати помилки, - сказав Чжао за кілька хвилин до того, як вислухав рішення судді. – Я також усвідомлюю важливість наявності надійної програми KYC[боротьби з відмиванням грошей]. Саме тому я доручив Binance співпрацювати з американським розслідуванням".

У листопаді колишній керівник найбільшої у світі біржі криптовалюти визнав себе винним за звинуваченням у порушенні закону про банківську таємницю. Покарання за таке звинувачення передбачає до 10 років ув'язнення, проте визнання провини та співпраця зі слідством пом'якшили вирок. Судова служба пробації рекомендувала, щоб Чжао провів у в'язниці лише п'ять місяців.

За що судили  Чжао 

Чанпен Чжао (у криптоспільноті більше відомий як CZ) - засновник криптовалютної біржі Binance. Його біржа стала обʼєктом низки дій з боку регулюючих органів США, які намагаються контролювати галузь, - пише Forbes. 5 червня минулого року комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляла, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами.

Зрештою торік наприкінці листопада Binance була оштрафована на рекордні $4,3 млрд. Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей і в пособництві обходу санкцій. Після цього він залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку – Binance.US. 

Мін'юст США вважав, що засновника Binance треба покарати жорсткіше, ніж просто штрафом, оскільки його біржа порушила федеральні санкції й закони про відмивання грошей. Прокуратура вимагала для нього 36 місяців у в'язниці та сплату штрафу в розмірі $50 млн після того, як Чжао визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю.

Попри судові переслідування, Чанпен Чжао вважається найбагатшою людиною в біткоїн-індустрії. Раніше Forbes оцінив його статки у $33 млрд, що майже втричі вище, ніж було торік. А агентство Bloomberg зазначало, що на його рахунку можуть бути активи на суму близько $43 млрд.

Теги:
Кримінал
Технології
криптовалюта
США
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