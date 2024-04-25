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Засновника криптовалютної біржі Binance Чжао можуть ув'язнити на три роки

25 квітня, 2024 четвер
00:26
Технології криптовалюта

Засновник найбільшої у світі криптовалютної біржі Binancе Чанпен Чжао може провести 36 місяців у вʼязниці

Такого покарання вимагає для нього прокуратура США, пише bitcoinmagazine.ua.

Мін'юст США вважає, що засновника Binance треба покарати жорсткіше, ніж просто штрафом, оскільки його біржа порушила федеральні санкції й закони про відмивання грошей. Зокрема, прокуратура вимагає, щоб він провів 36 місяців у в'язниці та сплатив штраф у розмірі $50 млн після того, як Чжао визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю. 

"Вирок у цій справі стане посланням не лише для Чжао, а й для всього світу. Чжао отримав величезну винагороду за порушення американського законодавства, і ціна цього порушення має бути значною, щоб ефективно покарати Чжао за його злочинні дії та стримати інших, хто піддається спокусі побудувати статки й бізнес-імперії, порушуючи американське законодавство", – йдеться в поданні прокуратури.

Спершу Чжао загрожувало до 18 місяців ув'язнення за умовами угоди про визнання вини. Проте в останній заяві мін'юст наголосив, що "масштаби та наслідки неправомірних дій Чжао були величезними, тому доречно посилити покарання".

Сторона обвинувачення заявляла, що Binance не повідомила про більш ніж 100 000 підозрілих транзакцій з певними терористичними угрупованнями, включаючи ХАМАС, Аль-Каїду та ІДІЛ. Прокурори заявили, що платформа Binance також підтримує продаж матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та є одержувачем значної частини доходів від програм-вимагачів.

Штраф у розмірі $50 млн вже погодили сторона обвинувачення та сторона захисту Чжао. Обвинувачуваний також відмовився від права подавати апеляцію на будь-який вирок протягом 18 місяців.

Адвокати Чжао вважають, що їхній підзахисний не становить жодного ризику рецидиву, тому має бути засуджений до умовного терміну замість тюрми. Команда захисту зазначила, що "жоден обвинувачений у справі, хоча б віддалено схожій, ніколи не був засуджений до ув'язнення". Замість цього вони запропонували призначити підзахисному іспитовий термін, який може включати домашнє ув'язнення в його будинку в Абу-Дабі.

"Реальність така, що Binance як неамериканській компанії не було заборонено мати на своїй платформі користувачів з країн, що потрапили під санкції США", – наголосила сторона захисту.

Вирок Чжао мають винести 30 квітня в Сіетлі.

За що судять Чжао 

Чанпен Чжао (у криптоспільноті більше відомий як CZ) - засновник криптовалютної біржі Binance. Його біржа стала обʼєктом низки дій з боку регулюючих органів США, які намагаються контролювати галузь, - пише Forbes. 5 червня минулого року комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляла, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами.

Зрештою торік наприкінці листопада Binance була оштрафована на рекордні $4,3 млрд. Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей і в пособництві обходу санкцій. Після цього він залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку – Binance.US. 

Попри судові переслідування, Чанпен Чжао вважається найбагатшою людиною в біткоїн-індустрії. Forbes оцінив його статки у $33 млрд, що майже втричі вище, ніж було торік.

Теги:
Світ
криптовалюта
США
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