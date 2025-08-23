Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа

Про те, що вдалоcя дізнатися з документу, у суботу, 23 серпня 2025 року, повідомила служба новин Tagesschau, що діє на ARD.

Згідно із ордером на арешт, сформованому німецькими слідчими, на початку вересня 2022 року Кузнєцов нібито сів на попередньо орендований вітрильник "Андромеда" на острові Рюген. Чоловік мав координувати операцію та очолити диверсійну групу, яка нібито складалася зі шкіпера, чотирьох водолазів та експерта з вибухівки.

"Далі йдеться, що підозрювані диверсанти встановили щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кілограмів, на газопроводах "Північний потік 1" та "Північний потік 2" (разом це 60-90 кг вибузових речовин) на глибині приблизно 70-80 метрів. Вибухівка являла собою суміш гексогену та октогену, а бомби начебто були оснащені детонаторами з уповільненою дією", - розповідає Tagesschau.

"Північні потоки", нагадаємо, було підірвано у ніч на 22 вересня 2022 року.

За даними слідчих Федерального управління кримінальної поліції та Федеральної поліції НІмеччини, Кузнєцов нібито зійшов з яхти на берег 22 вересня, його забрав водій і відвіз назад до України. Інші підозрювані, як повідомляється, потім повернулися до Хое-Дюне поблизу Варнемюнде (Росток, ФРН), де було орендовано "Андромеду" через "польську підставну компанію", на борту якої виявлено сліди вибухівки та ДНК підозрюваних.

Вийти на слід Сергія Кузнєцова, як наголошує Tagesschau, допомагла "іноземна розвідувальна служба". Проте, якої саме країни, не розголошується.

Що відомо про затримання Сергія Кузнєцова в Італії

Українця Сергія Кузнєцова було затримано італійською поліцією у четвер, 21 серпня 2025 року.

Чоловік, якого WSJ називає колишнім військовослужбовцем ЗСУ та одночасно колишнім співробітником СБУ, перебував в Італії на відпочинку, наразі відкидає усі звинувачення та виступає проти своєї екстрадиції до Німеччини.

Суд щодо його видачі правоохоронцям ФРН призначено на 3 вересня.

Інтереси українця представляє на місці український правник, екснардеп Микола Катеринчук, що просить представників МЗС зайняти жорсткішу позицію в справі захисту інтересів Кузнєцова.