В Італії затримали українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків"

Про це повідомила прокуратура Німеччини.

Українця підозрюють у здійсненні вибуху, саботажі та руйнуванні будівель.

Прокуратура зазначає, що Сергій К. був у групі людей, яка у вересні 2022 року заклала вибухові пристрої на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2" у районі острова Борнхольм в Балтійському морі. Також, ймовірно, чоловік був координатором операції.

Водночас у повідомленні стверджують, що фігурант і спільники орендували вітрильну яхту, яка вирушила з Ростока в Німеччині. Яхту раніше орендували в німецької компанії через посередників за підробленими посвідченнями особи. Вибухи суттєво пошкодили обидва трубопроводи.

Наразі громадянина України екстрадують з Італії до ФРН до суду.

Підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували для здійснення підриву газопроводів. Згідно з цими даними судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".