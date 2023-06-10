Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Розслідування Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини з'ясовує, чому яхта, яка, як вони вважають, була використана для проведення операції, заходила в польські води.

Зазначається, що висновки слідства допускають, що Польща була центром логістики та фінансування підводної атаки у вересні минулого року. Польща, яка проводить власне розслідування, місяцями намагалася дізнатися, що саме розслідує Німеччина.

Справа прогулянкової яхти "Андромеда"

Додається, що німецькі слідчі повністю реконструювали весь двотижневий рейс "Андромеди" – білої прогулянкової яхти, яку підозрюють у причетності до підривів, – і точно встановили, що вона відхилилася від свого курсу, щоб зайти в польські води.

Не оприлюднені раніше результати були зібрані разом з даними з радіо- і навігаційного обладнання "Андромеди", а також супутникових і мобільних телефонів та акаунтів Gmail, якими користувалися підривники, і зразками ДНК, залишеними на борту яхти. Відомо також, що Німеччина намагалася зіставити зі зразки принаймні з одним українським військовим.

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Зібрана інформація показує, що яхта пропливла навколо кожного з місць, де пізніше сталися вибухи. Ці докази зміцнили переконання слідства в тому, що "Андромеда" відіграла важливу роль у руйнуванні трубопроводів.

Слідчі дійшли до висновку, що однією з вибухових речовин, використаних в операції, був октоген – безбарвна речовина, яка добре підходить для руйнування підводної інфраструктури.

Німецькі слідчі заявляють, що вони також з'ясовують, чому яхта була орендована за допомогою туристичного агентства, розташованого у Варшаві, яке, за словами знайомих з розслідуванням людей, є частиною мережі підставних компаній, що належать українцям і підозрюються у зв'язках з українською розвідкою.

За словами джерел, знайомих з ходом розслідування, слідство також встановило, що білий мікроавтобус, який помітили в німецькому порту на камерах спостереження, мав польські номерні знаки.

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Офіційні особи з обох країн заявили, що польський уряд не був повідомлений щодо розслідування пересування судна "Андромеда" та його екіпажу і дізнався про нього з повідомлень у ЗМІ.

Після того, як з'явилися новини про судно, польська влада звернулася до Німеччини з проханням надати більше інформації. Додається також, що в середині травня обидві сторони провели робочу зустріч.

Реакція німецьких та польських посадовців

Прессекретар генерального прокурора Німеччини, який очолює розслідування, відмовився коментувати, чи поширюється розслідування на Польщу, і чи зверталися до польської влади з проханням про допомогу. Інші німецькі посадовці, знайомі з ходом розслідування, заявили, що не мають доказів причетності польського уряду до вибухів.

Польські посадовці визнали, що довге балтійське узбережжя країни, довгий кордон з Україною і значна кількість українців дають очевидні переваги для тих, хто організував таку операцію. Але ці посадовці запевнили, що польський уряд не відігравав жодної ролі в атаці на "Північні потоки".

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом Північний потік за чотири дні до того, як труби було підірвано.