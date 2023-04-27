У Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля Північного потоку напередодні вибухів
Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом Північний потік за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року
Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише данське видання Information.
Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.
Спеціальне судно призначене для проведення операцій під водою і має на борту мінісубмарину типу AS-26 Priz.
Раніше вже з'являлася інформація про те, що Міноборони Данії має 112 зображень російських суден у цьому районі. Але вперше оборонне відомство підтвердило, що це конкретне російське судно SS-750 з мінісубмариною на борту.
Водночас міністерство відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, оскільки знімки мають "розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".
Раніше німецьке видання T-Online і аналітик розвідки з відкритих джерел Олівер Александер писали, що спеціальне судно СС-750 було одним із шести російських військово-морських суден, які могли перебувати в цьому районі в дні, що передували вибуху трубопроводу.
Вони ґрунтували це, зокрема, на інформації з анонімних джерел і супутникових знімках, які засвідчили, що СС-750 залишив порт Калінінграда одночасно із суднами "Александр Фролов" і SB-123.
Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
- У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.
- ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.
- 16 березня стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах.
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