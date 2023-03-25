Військові кораблі РФ перебували в районі "Північних потоків" за кілька днів до вибухів, - ЗМІ
За декілька днів до диверсій на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" неподалік них перебували російські військові кораблі
Про це повідомляє німецьке видання T-Online.
Спираючись на власне розслідування, дані з відкритих джерел, а також інформацію з кіл безпеки, видання інформує, що Росія може стати головним підозрюваним у справі підривів "Північних потоків".
У матеріалі повідомляють, що щонайменше три підозрілі судна вийшли з російської військово-морської бази в Калінінграді в ніч на 21 вересня. Їх супроводжували три інші кораблі ВМФ Росії та забезпечували військовий захист. У російському міноборони пояснили супровід конвою "навчальною метою".
Судна мали необхідне обладнання для встановлення вибухових пристроїв, - встановили журналісти.
"Те, що саме підводні човни могли розмістити вибухові заряди на трубопроводах, експерти підозрювали з самого початку. Якби підтвердилося, що "SS-750" був на місці злочину, то головним підозрюваним відтепер став би російський флот," - ідеться в розслідуванні.
- У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.
- 16 березня стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах Nord Stream.
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