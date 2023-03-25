Про це повідомляє німецьке видання T-Online.

Спираючись на власне розслідування, дані з відкритих джерел, а також інформацію з кіл безпеки, видання інформує, що Росія може стати головним підозрюваним у справі підривів "Північних потоків".

У матеріалі повідомляють, що щонайменше три підозрілі судна вийшли з російської військово-морської бази в Калінінграді в ніч на 21 вересня. Їх супроводжували три інші кораблі ВМФ Росії та забезпечували військовий захист. У російському міноборони пояснили супровід конвою "навчальною метою".

Судна мали необхідне обладнання для встановлення вибухових пристроїв, - встановили журналісти.

"Те, що саме підводні човни могли розмістити вибухові заряди на трубопроводах, експерти підозрювали з самого початку. Якби підтвердилося, що "SS-750" був на місці злочину, то головним підозрюваним відтепер став би російський флот," - ідеться в розслідуванні.