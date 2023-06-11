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Польща спростували причетність до підриву "Північних потоків"

11 червня, 2023 неділя
10:38
Економіка Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків"

Про це він написав у twitter.

"Польща не мала жодного стосунку до підриву "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Пов'язувати Польщу з цими подіями безпідставно. Гіпотеза про те, що підрив здійснила Росія, яка мала мотив і можливість здійснити таку операцію, залишається в силі", - заявив Жарин.

За його словами, впродовж багатьох місяців з цього приводу поширювалися різні теорії та гіпотези.

"Це нагадує тактику інформаційного шуму, метою якої є спотворення справжньої картини подій", - зазначив польський посадовець.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом Північний потік за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Згідно з ними, судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

Світ
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Польща
Німеччина
Північний потік
Північний потік-2
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