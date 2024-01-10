Збройний конфлікт в Еквадорі: у МЗС розповіли, що робити українцям, які перебувають на території країни

Про це йдеться на сайті українського МЗС.

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації", - йдеться в повідомленні.

Водночас тим громадянам України, які зараз перебувають в Еквадорі порекомендували:

уникати місць масового скупчення людей

не брати участі в демонстраціях

неухильно дотримуватися заходів безпеки

виконувати законні вимоги правоохоронних органів

відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації

не залишати місця свого проживання без крайньої потреби

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу

Тим українцям, які потрапили в надзвичайну ситуацію, як зазначають у МЗС, необхідно невідкладно звернутися до посольства України у Перу. Це можна зробити за номером телефону: +51 993 458 779 або адресою електронної пошти: [email protected].

Крім того, можна зв'язатися з МЗС України за номером: +38 044 238 1588 або адресою електронної пошти: [email protected].