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Збройний конфлікт в Еквадорі: у МЗС розповіли, що робити українцям, які перебувають на території країни

10 січня, 2024 середа
15:38
Світ Сили безпеки Еквадору 9 січня 2024 р.

У Міністерстві закордонних справ України закликали українців утриматися від відвідин Еквадору: у країні оголошено про "внутрішній збройний конфлікт"

Про це йдеться на сайті українського МЗС. 

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації", - йдеться в повідомленні. 

Водночас тим громадянам України, які зараз перебувають в Еквадорі порекомендували: 

  • уникати місць масового скупчення людей
  • не брати участі в демонстраціях
  • неухильно дотримуватися заходів безпеки
  • виконувати законні вимоги правоохоронних органів
  • відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації
  • не залишати місця свого проживання без крайньої потреби
  • завжди мати при собі документи, які посвідчують особу

Тим українцям, які потрапили в надзвичайну ситуацію, як зазначають у МЗС, необхідно невідкладно звернутися до посольства України у Перу. Це можна зробити за номером телефону: +51 993 458 779 або адресою електронної пошти: [email protected].

Крім того, можна зв'язатися з МЗС України за номером: +38 044 238 1588 або адресою електронної пошти: [email protected].

  • В Еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію і взяли журналістів у заручники в прямому ефірі. Президент Даніель Нобоа оголосив про "внутрішній збройний конфлікт" у країні.
  • 10 січня прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола оголосив про надзвичайний стан на кордоні з Еквадором. 
Україна
МЗС
МЗС України
Еквадор
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2024, середа
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