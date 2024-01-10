Збройний конфлікт в Еквадорі: у МЗС розповіли, що робити українцям, які перебувають на території країни
У Міністерстві закордонних справ України закликали українців утриматися від відвідин Еквадору: у країні оголошено про "внутрішній збройний конфлікт"
Про це йдеться на сайті українського МЗС.
"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації", - йдеться в повідомленні.
Водночас тим громадянам України, які зараз перебувають в Еквадорі порекомендували:
- уникати місць масового скупчення людей
- не брати участі в демонстраціях
- неухильно дотримуватися заходів безпеки
- виконувати законні вимоги правоохоронних органів
- відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації
- не залишати місця свого проживання без крайньої потреби
- завжди мати при собі документи, які посвідчують особу
Тим українцям, які потрапили в надзвичайну ситуацію, як зазначають у МЗС, необхідно невідкладно звернутися до посольства України у Перу. Це можна зробити за номером телефону: +51 993 458 779 або адресою електронної пошти: [email protected].
Крім того, можна зв'язатися з МЗС України за номером: +38 044 238 1588 або адресою електронної пошти: [email protected].
- В Еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію і взяли журналістів у заручники в прямому ефірі. Президент Даніель Нобоа оголосив про "внутрішній збройний конфлікт" у країні.
- 10 січня прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола оголосив про надзвичайний стан на кордоні з Еквадором.
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