Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ: про що говорили

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів", - заявив президент України.

Під час розмови з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, Володимир Зеленський також подякував за гуманітарну допомогу.

"Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична. Обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації Формули миру. Розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу. Голос країн Затоки для нас важливий", - наголошує Зеленський.