Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ: про що говорили
У п'ятницю, 19 січня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів", - заявив президент України.
Під час розмови з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, Володимир Зеленський також подякував за гуманітарну допомогу.
"Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична. Обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації Формули миру. Розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу. Голос країн Затоки для нас важливий", - наголошує Зеленський.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ прагне організувати розмову Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна.
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