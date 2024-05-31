Зеленський візьме участь у безпековій конференції в Сінгапурі, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський прибуде до Сінгапуру цими вихідними, де візьме участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла"
Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел.
Очікується, що на Конференції з питань безпеки в Сінгапурі, яка є головною в Азії, обговорюватиметься допомога Україні. На ній будуть присутні міністр оборони США Ллойд Остін та очільник міноборони Китаю Дун Цзюнь.
За словами двох співрозмовників інформаційного агентства, Зеленський звернеться до делегатів "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу, 1 червня.
Зазначено, що Росія не бере участі в конференції з 2022 року.
- 28 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 6 червня Володимир Зеленський здійснить візит до його держави з нагоди Дня висадки союзних військ у Нормандії, та анонсував свою зустріч з українським лідером.
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