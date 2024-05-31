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Зеленський візьме участь у безпековій конференції в Сінгапурі, - Reuters

31 травня, 2024 п'ятниця
14:42
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Сінгапуру цими вихідними, де візьме участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла"

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел.

Очікується, що на Конференції з питань безпеки в Сінгапурі, яка є головною в Азії, обговорюватиметься допомога Україні. На ній будуть присутні міністр оборони США Ллойд Остін та очільник міноборони Китаю Дун Цзюнь.

За словами двох співрозмовників інформаційного агентства, Зеленський звернеться до делегатів "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу, 1 червня.

Зазначено, що Росія не бере участі в конференції з 2022 року.

  • 28 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 6 червня Володимир Зеленський здійснить візит до його держави з нагоди Дня висадки союзних військ у Нормандії, та анонсував свою зустріч з українським лідером.
Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Сінгапур
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