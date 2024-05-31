Зеленський візьме участь у безпековій конференції в Сінгапурі, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел.

Очікується, що на Конференції з питань безпеки в Сінгапурі, яка є головною в Азії, обговорюватиметься допомога Україні. На ній будуть присутні міністр оборони США Ллойд Остін та очільник міноборони Китаю Дун Цзюнь.

За словами двох співрозмовників інформаційного агентства, Зеленський звернеться до делегатів "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу, 1 червня.

Зазначено, що Росія не бере участі в конференції з 2022 року.