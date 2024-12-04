"Знову призведе до напруги": Люксембург виступив проти вступу України в НАТО
На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти членства України в коаліції
Про це повідомляє Spiegel.
"Я вважаю, що членство в НАТО знову призведе до напруги", - заявив Ксав'є Беттель і додав, що якби країна, на яку напала Росія, стала членом, існувала б можливість негайного виникнення нових конфліктів.
Водночас Беттель наголосив, що підтримує вступ України до Європейського Союзу.
На переговорах у Брюсселі також була присутня українська делегація. Перед зустріччю Україна чітко дала зрозуміти, що вважає вступ до НАТО єдиною реальною гарантією безпеки у разі припинення вогню з Росією.
3 жовтня Люксембург став сімнадцятою країною-партнером, яка долучилася до ініціативи Коаліції дронів для України.
- Актуальне
- Важливе