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"Знову призведе до напруги": Люксембург виступив проти вступу України в НАТО

Катерина Єсікова
4 грудня, 2024 середа
07:46
Світ Люксембург

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти членства України в коаліції

Зміст

Про це повідомляє Spiegel.

"Я вважаю, що членство в НАТО знову призведе до напруги", - заявив Ксав'є Беттель і додав, що якби країна, на яку напала Росія, стала членом, існувала б можливість негайного виникнення нових конфліктів.

Водночас Беттель наголосив, що підтримує вступ України до Європейського Союзу.

На переговорах у Брюсселі також була присутня українська делегація. Перед зустріччю Україна чітко дала зрозуміти, що вважає вступ до НАТО єдиною реальною гарантією безпеки у разі припинення вогню з Росією.

 

Теги:
Новини
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
Люксембург
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
Світ про Україну
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