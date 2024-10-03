Люксембург долучився до Коаліції дронів
Люксембург став сімнадцятою країною-партнером, хто долучився до ініціативи Коаліції дронів для України
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Вона також наголосила, що метою Коаліції є забезпечення промислового виробництва FPV-дронів як в Україні, так і на Заході для створення переваги над ворогом у довгостроковій перспективі.
Коаліцію дронів створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією.
У Міноборони очікують, що на вже акумульовані в межах Коаліції кошти на спільні закупівлі - 50 млн євро -, буде закуплено та поставлено ще від 20 до 30 тис. дронів.
- У липні Коаліція дронів створила фонд який забезпечить спільні закупівлі для швидкої доставки БПЛА в Україну.
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