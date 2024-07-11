Коаліція дронів для України створила фонд, у ньому вже понад €45 млн

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

У спільній заяві міністрів оборони Коаліції дронів йдеться зокрема про те, що члени коаліції поставляють безпілотники. Латвія надає полігон для випробувань БПЛА. Велика Британія оголосила галузевий конкурс від імені Drone Coalition з розробки та закупівлі FPV-дронів, було отримано 265 заявок. Наразі ці вони оцінюються, й очікується, що перші контракти будуть підписані у серпні.

"10 липня, ми, члени Коаліції дронів, підписали Меморандум про взаєморозуміння, який містить рамки, що окреслюють основні напрямки діяльності Коаліції, управлінську структуру, механізми закупівель", - йдеться у спільній заяві.

В рамках меморандуму оголосили про створення фонду коаліції дронів, який забезпечує спільні закупівлі для швидкої та ефективної доставки БПЛА. Його очолила Велика Британія.

Наразі Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція пообіцяли понад 45 млн євро до спільного фонду, очікуються додаткові внески.

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Також зазначається, що коаліція дронів планує доставити в Україну 1 млн FPV-дронів. Водночас члени коаліції працюють над забезпеченням інших типів безпілотників, таких як розвідувальні, ударні безпілотники, модернізовані безпілотники зі штучним інтелектом, а також можливості боротьби з безпілотниками.

"Через коаліцію дронів ми шукатимемо спільні закупівельні ініціативи для використання та розширення національних промислових потужностей. Ми, країни коаліції з безпілотників, закликаємо надати додаткове фінансування для досягнення цілей коаліції. Коаліція безпілотників залишається відкритою для приєднання інших членів і партнерів Альянсу", - додали у спільній заяві.