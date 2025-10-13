Зростання власного виробництва зброї допомагає Україні просуватися, - Зеленський

Про це доповів президент України Володимир Зеленський у своєму онлайн-зверненні до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, що об’єднала делегації з майже 50 країн.

Зеленський наголосив, що Росія не змогла досягти своєї мети щодо захоплення Донбасу, попри неодноразові спроби та заяви про швидке виконання цього завдання.

"Росія вже не вперше провалює виконання наказу Путіна про захоплення Донбасу. Вони постійно переносять цю безглузду мету", – зазначив президент України.

Він підкреслив, що російські війська обіцяли своїм союзникам, зокрема США, завершити наступ до жовтня чи листопада, але замість цього українські війська почали просуватися вперед.

Ці успіхи, за словами Зеленського, стали можливими завдяки значному прогресу в українській оборонній промисловості та зменшенню дефіциту озброєння. "Понад 40% зброї на фронті зараз виготовлено в Україні. Ми активно працюємо над розвитком нашої промисловості, щоб вона могла постачати більше", – заявив він.

Водночас Зеленський наголосив на важливості подальшої військової підтримки від країн НАТО, оскільки кожен пакет допомоги посилює позиції України на фронті.

"Кожен пакет військової підтримки від ваших країн важливий і досі. І прошу вас продовжувати підтримувати нас, щоб ми могли й далі змушувати росіян оборонятися", – додав Зеленський, підкресливши, що погіршення становища Росії на фронті створює внутрішній тиск на Путіна, що може змусити його до серйозних переговорів.