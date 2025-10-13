Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Зеленський закликав НАТО терміново надати Україні ППО для захисту енергетики

Зеленський закликав НАТО терміново надати Україні ППО для захисту енергетики

Адріана Муллаянова
13 жовтня, 2025 понедiлок
16:15
Війна з Росією Володимир Зеленський

Україна закликала союзників НАТО терміново посилити постачання сучасних систем ППО та ракет, щоб захистити міста та енергетичну інфраструктуру від нової хвилі російських атак напередодні зими

Зміст

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до 71-ї сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Зеленський звернувся до представників майже 50 країн, підкресливши, що Росія розпочала нову кампанію повітряного терору, спрямовану на знищення української енергетичної системи.

"Щодня, щоночі російські ракети й дрони б’ють по електростанціях і лініях електропередачі. Це жорстокий напад на нормальне життя, і це небезпечно", – наголосив він. Президент пояснив, що Путін розраховує використати ці атаки, щоб послабити опір України перед зимовим періодом. 

Для протидії цій загрозі Зеленський закликав країни НАТО терміново надати Україні сучасні системи ППО, такі як Patriot, NASAMS і SAMP/T, а також необхідні ракети.

"Нам потрібні системи й ракети – системи ППО, які ми не можемо повністю виробляти в Україні", – зазначив він. Хоча Україна вже розпочала виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з іранськими шахедами та використовує мобільні ударні групи й авіацію, комбіновані російські удари з використанням крилатих і балістичних ракет вимагають сучасних технологій. 

Володимир Зеленський розповів, що під час нещодавньої розмови з президентом США Дональдом Трампом він обговорив постачання систем Patriot, ракет Tomahawk та енергетичного обладнання. "Рішення потрібні протягом найближчих тижнів – і щодо систем, і щодо ракет. Росія має збагнути, що вона не може безкарно тероризувати жодну країну", – підкреслив він, закликаючи парламентаріїв країн НАТО відстоювати ці потреби у своїх урядах.

  • Президент України Володимир Зеленський після масованих російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури 10 жовтня закликав США, Європу та країни G20 реалізувати обіцянки щодо постачання систем ППО та санкцій.
  • 11 жовтня глава української держави Володимир Зеленський під час телефонної бесіди з Дональдом Трампом обговорив можливості посилення ППО в Україні.
  • 12 жовтня Зеленський знову поспілкувався в телефонному режимі з Трампом. Мова знову йшла про захист енергетичних об'єктів від повітряних атак РФ.
