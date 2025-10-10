"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру
Президент України Володимир Зеленський після масованих російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури 10 жовтня закликав США, Європу та країни G20 реалізувати обіцянки щодо постачання систем ППО та санкцій
Про це Зеленський написав у telegram.
"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти", усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків", - наголосив Зеленський.
Він повідомив, що на багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці.
"Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити", - поінформував президент.
Він додав, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.
- У ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області уламки пошкодили багатоповерхівки.
- Через удари по об'єктах енергетичної інфраструктури частина столиці та Київщини залишилася без світла, у кількох областях діють графіки аварійних відключень.
