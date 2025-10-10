Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру

"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру

Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
09:54
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після масованих російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури 10 жовтня закликав США, Європу та країни G20 реалізувати обіцянки щодо постачання систем ППО та санкцій

Зміст

Про це Зеленський написав у telegram

"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи "двадцяти", усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків", - наголосив Зеленський.  

Він повідомив, що на багатьох обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. 

"Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити", - поінформував президент. 

Він додав, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина. 

  • У ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області уламки пошкодили багатоповерхівки. 
  • Через удари по об'єктах енергетичної інфраструктури частина столиці та Київщини залишилася без світла, у кількох областях діють графіки аварійних відключень. 
Новини
Європа
Володимир Зеленський
ППО
санкції проти Росії
G7
Велика сімка
США
ракетний удар
Енергетика
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
10:15
Огляд
міжнародний огляд
ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:02
OPINION
Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне
09:46
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
09:21
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО
09:02
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
08:29
Оновлено
Генштаб, фронт
За добу на фронті відбулося 245 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:28
Ексклюзив
тривога, стрес
Зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено: поради психологині, як заспокоїтися після обстрілів
08:04
OPINION
Трамп і Нобель: голуб полетить — яструб прилетить
07:45
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратили 1120 військових, 13 артсистем та 5 танків
07:29
Огляд
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
06:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС повідомив про припинення вогню у секторі Гази. Уряд Ізраїлю схвалив резолюцію
06:12
У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий
00:53
"Розвиток емпатії, інклюзивне мислення, психічне здоров’я": діти 5-10 років зможуть відвідувати інтерактивні заняття "Уроки Турботи"
00:00
Оновлено
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
2025, четвер
9 жовтня
22:52
Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
22:23
Bring Kids Back UA
"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ
21:51
Збірна України, Бельгія - Україна, Єгор Ярмолюк
ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією
21:42
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
21:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України
21:09
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
21:08
Анонс
Експозиція Алли Горської та Віктора Зарецького
50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
20:59
Пресреліз
Арсеній Яценюк
Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
Більше новин
