"Звинувачували Трампа в змові з РФ": президент США сказав, що Обама очолював "банду", до якої входили Байден та Клінтон
Президент США Дональд Трамп заявив, що екслідер Барак Обама очолював "банду", до якої входили його попередник Джо Байден, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон. Вони нібито поширювали звинувачення в його змові з РФ
Слова Трампа цитує The Guardian.
Президент США сказав, Обама організував "банду", у якій брали участь Байден, Клінтон, ексдиректор ФБР Джеймс Комі. Вони нібито поширювали звинувачення Трампа, що той був у змові з Росією.
Видання зауважує: такі слова глава Білого дому оголосив на тлі оприлюднення документів главою розвідки Тулсі Габбард, у яких йшлося про спроби адміністрації Обами звинуватити Трампа в змові з Москвою.
Водночас чинний американський лідер повторив раніше озвучені теорії, що демократи, зокрема Барак Обама, намагалися "сфальсифікувати вибори з 2016 року до 2020 року".
- Раніше Дональд Трамп висловив різку критику на адресу колишнього президента Барака Обами, звинувативши його в тому, що він "дозволив Росії вкрасти Крим в України без жодного пострілу" у 2014 році.
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