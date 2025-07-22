"Звинувачували Трампа в змові з РФ": президент США сказав, що Обама очолював "банду", до якої входили Байден та Клінтон

Слова Трампа цитує The Guardian.

Президент США сказав, Обама організував "банду", у якій брали участь Байден, Клінтон, ексдиректор ФБР Джеймс Комі. Вони нібито поширювали звинувачення Трампа, що той був у змові з Росією.

Видання зауважує: такі слова глава Білого дому оголосив на тлі оприлюднення документів главою розвідки Тулсі Габбард, у яких йшлося про спроби адміністрації Обами звинуватити Трампа в змові з Москвою.

Водночас чинний американський лідер повторив раніше озвучені теорії, що демократи, зокрема Барак Обама, намагалися "сфальсифікувати вибори з 2016 року до 2020 року".