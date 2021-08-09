Світоліна повернулася у топ-5 кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. У першій десятці відбулась істотна зміна. Еліна Світоліна піднялась з 6 на 5 позицію та повернулась у топ-5 списку.



Першу десятку вперше за сім з половиною років покинула румунка Сімона Халеп. Її місце зайняла чешка Барбора Крейчикова, яка вперше потрапила у топ-10.



У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Даяна Ястремська (50), Марта Костюк (58), Ангеліна Калініна (78).

Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.