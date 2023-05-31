Світоліна вийшла до третього кола "Ролан Гаррос"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

31 травня у Парижі Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 192 місце, переграла Хантер (204) з рахунком 2:6, 6:3, 6:1. Українка вийшла до 1/16 фіналу турніру Grand Slam.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане переможниця матчу між 5-ю ракеткою світу Каролін Гарсією з Франції та росіянкою Анною Блінковою, яку українка минулого тижня перемогла у своєму першому фіналі турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) після відновлення кар'єри.

"Ролан Гаррос"

Париж, Франція

31 травня

Жінки, 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Сторм Хантер (Австралія) - 2:6, 6:3, 6:1