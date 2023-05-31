Світоліна вийшла до третього кола "Ролан Гаррос"
Українська тенісистка Еліна Світоліна у другому раунді Відкритого чемпіонату Франції перемогла австралійку Сторм Хантер
Про це повідомляє Еспресо.TV.
31 травня у Парижі Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 192 місце, переграла Хантер (204) з рахунком 2:6, 6:3, 6:1. Українка вийшла до 1/16 фіналу турніру Grand Slam.
Наступною суперницею Еліни Світоліної стане переможниця матчу між 5-ю ракеткою світу Каролін Гарсією з Франції та росіянкою Анною Блінковою, яку українка минулого тижня перемогла у своєму першому фіналі турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) після відновлення кар'єри.
"Ролан Гаррос"
Париж, Франція
31 травня
Жінки, 1/32 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) – Сторм Хантер (Австралія) - 2:6, 6:3, 6:1
- 27 травня у фіналі турніру WTA у Франції Еліна Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову.
- 29 травня Світоліна піднялася у рейтингу WTA одразу з 508-го на 192-ге місце.
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