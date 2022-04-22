Світовий банк надасть $4,8 млрд на відбудову України, – Зеленський
Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни у відповідь на звернення президента України Володимира Зеленського
Про це голова держави повідомив в Instagram.
У четвер, 21 квітня, президент на сесії Світового банку заявив, що Україна потребує $7 млрд щомісяця зараз і сотні мільярдів на відбудову. Та вже 22 квітня у банку заявили, що нададуть Україні 4,8 мільярда доларів.
"Вдячний за те, що нас чують і підтримують. З такою допомогою зможемо швидко відновити державу", – написав Зеленський.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін разом зі світовими експертами розробляє план відновлення України. На післявоєнну відбудову країни буде потрібно щонайменше $600 млрд.
- Раніше ми повідомляли, що G7, МВФ та Світовий банк готують безпрецедентну підтримку України.
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