G7, МВФ та Світовий банк готують безпрецедентну підтримку України, - Фурман

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Член ради НБУ зазначив, що є інформація від міністра міністерства фінансів про те, що ми маємо дефіцит бюджету, починаючи з квітня-травня, в середньому в місяць близько $5млрд, тому зрозуміло, що всі зусилля уряду направлені на те, щоб цей дефіцит був закритий і питання було вирішено.



Василь Фурман сказав: "Про G7 я чув різні цифри, і Шольц заявляв про те, що вони працюють над виділенням 50 млрд євро, тому побачимо, як це рішення буде закріплено остаточно та у якому вигляді воно буде".



Економіст нагадав, що голова МВФ вчора заявила про те, що МВФ розглядає питання про виділення грантів, це не кредити, близько $15 млрд до літа протягом трьох місяців, те що нам потрібно на квітень, травень, червень. А от яка це буде остаточно цифра ми побачимо, коли буде рада директорів і питання буде затверджено, але заява голови МВФ вже є.



"Далі Світовий банк зараз працює над питанням виділення значних суми коштів, мова йде про $170 млрд протягом 15 місяців. Сьогодні до речі відбуваються чергові збори у Вашингтоні МВФ та Світового банку, де є голова уряду України, міністр фінансів, голова НБУ і ці питання постійно у дискусії. Ми маємо безпрецедентну підтримку розвинутими успішними країнами світу України. Я дуже сподіваюсь, що після перемоги Україна зробить величезний ривок у своєму розвитку"- зауважив член ради НБУ.



Василь Фурман додав, що наші золотовалютні резерви складають станом на сьогодні близько $28 млрд, вони більші ніж до війни, і на даному етапі їх достатньо, як необхідного мінімуму, який ми маємо.



Раніше Міністри фінансів країн G7 пообіцяли надати $24 млрд допомоги Україні