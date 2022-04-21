Міністри фінансів країн G7 пообіцяли надати $24 млрд допомоги Україні
Міністри фінансів країн G7 разом з міжнародною спільнотою анонсували додаткову фінансову допомогу Україні, яка складатиме $24 млрд
Про це пише Reuters.
"Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали та пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні в розмірі понад $24 млрд на 2022 рік, додавши, що вони готові працювати над новими траншами в міру потреби", – йдеться в повідомленні.
Міністри висловили жаль з приводу участі Росії в міжнародних форумах, в тому числі в зустрічах G20, Міжнародного валютного фонду і Світового банку на цьому тижні.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн "Великої сімки" з проханням виділити $50 млрд на наступні пів року, аби покрити дефіцит бюджету.
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