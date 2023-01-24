Світовий виконавець кантрі Бред Пейслі став амбасадором UNITED24

Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

Бред Пейслі підтримав напрям "Відбудова України" та став амбасадором платформи UNITED24.

"Я не самотній у своєму бажанні допомогти Україні. Але, як і багато людей в Америці, досі я не знав напевно, як простягнути руку допомоги зі США. Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дасть змогу це зробити. Як американець я бачу, які ми схожі, скільки в нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджу зусилля на тому, щоб допомогти українським родинам відновити свої оселі та повернутися додому", – сказав американський виконавець.

Співак підтримував нашу країну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Також взяв участь у благодійному телемарафоні Ukraine: Answering the Call, який транслювали в прайм-тайм три американські канали.

Президент України Володимир Зеленський мав відеодзвінок з кантрі-музикантом.

"Дякую, що ви вирішили приєднатися саме до напряму "Відбудова". Життя багатьох людей було зруйноване. Зараз ми маємо залучати якомога більше знаменитостей, які привертатимуть увагу до необхідності відновлення домівок українців, що постраждали від війни", – наголосив Зеленський.

Серед амбасадорів UNITED24 спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі та історик Тімоті Снайдер.

За вісім місяців роботи на платформі зібрали понад 270 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн.

Довідково. Бред Дуглас Пейслі - американський кантрі-співак та автор пісень. Свій дебютний альбом Who Needs Pictures випустив у 1999 році. З того часу вийшло 10 студійних альбомів та різдвяні збірка, всі під лейблом Arista Nashville. Пейслі випустив понад 40 синглів.

По всьому світу було продано понад 11 мільйонів копій його альбомів.

Пейслі виграв три Grammy, 14 Academy of Country Music Awards, 14 Country Music Association Awards та дві American Music Awards.

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