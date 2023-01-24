Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Світовий виконавець кантрі Бред Пейслі став амбасадором UNITED24

Світовий виконавець кантрі Бред Пейслі став амбасадором UNITED24

24 січня, 2023 вiвторок
20:09
Світ

Американський музикант, співак, лауреат премій Grammy та Academy of Country Music Awards Бред Пейслі став амбасадором UNITED24 і підтримуватиме відбудову України

Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

Бред Пейслі підтримав напрям "Відбудова України" та став амбасадором платформи UNITED24.

"Я не самотній у своєму бажанні допомогти Україні. Але, як і багато людей в Америці, досі я не знав напевно, як простягнути руку допомоги зі США. Мені дуже пощастило приєднатися до платформи, яка дасть змогу це зробити. Як американець я бачу, які ми схожі, скільки в нас спільних цінностей із відважними українцями, і я зосереджу зусилля на тому, щоб допомогти українським родинам відновити свої оселі та повернутися додому", – сказав американський виконавець.

Співак підтримував нашу країну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Також взяв участь у благодійному телемарафоні Ukraine: Answering the Call, який транслювали в прайм-тайм три американські канали.

Президент України Володимир Зеленський мав відеодзвінок з кантрі-музикантом.

"Дякую, що ви вирішили приєднатися саме до напряму "Відбудова". Життя багатьох людей було зруйноване. Зараз ми маємо залучати якомога більше знаменитостей, які привертатимуть увагу до необхідності відновлення домівок українців, що постраждали від війни", – наголосив Зеленський.

Серед амбасадорів UNITED24 спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна та Олександр Усик, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келлі та історик Тімоті Снайдер.

За вісім місяців роботи на платформі зібрали понад 270 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн. 

Довідково. Бред Дуглас Пейслі - американський кантрі-співак та автор пісень. Свій дебютний альбом Who Needs Pictures випустив у 1999 році. З того часу вийшло 10 студійних альбомів та різдвяні збірка, всі під лейблом Arista Nashville. Пейслі випустив понад 40 синглів.

По всьому світу було продано понад 11 мільйонів копій його альбомів.

Пейслі виграв три Grammy, 14 Academy of Country Music Awards, 14 Country Music Association Awards та дві American Music Awards.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
війна з Росією
США
допомога Україні
Читайте також:
Андрій Бабіш
23 січня, 2023 понедiлок
Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме солдатів, якщо РФ нападе на країни НАТО, - Йозвяк
24 січня, 2023 вiвторок
Міністерство фінансів Британії допомогло Пригожину обійти санкції, щоб подати в суд на журналіста, - ЗМІ
танк ЗСУ
20 січня, 2023 п'ятниця
Розвідка Німеччини висловила занепокоєння втратами ЗСУ в боях за Бахмут, назвавши їх значними
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.47
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
24 січня
21:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Значно більшу кількість танків Leopard можуть передати Україні 12 європейських країн. Колонка Сергія Згурця
21:16
На фото військовослужбовець та гаубиця М109А3
Пентагон збільшить виробництво боєприпасів на 500% до рівня часів війни у Кореї, - The New York Times
21:11
Чехія
Чехія достроково виконала вимогу ЄС щодо економії газу
21:11
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив п'ятьох очільників ОВА
21:05
Танк Leopard
У Нідерландах не виключають можливості викупу в Німеччини 18 танків Leopard 2 для України
21:00
Олексій Кулеба
Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України
20:54
Скандал щодо закупівель продуктів для військових: на антикорупційному комітеті Резніков визнав помилки у контрактах
20:52
Петро Порошенко
Порошенко з Брюсселя: танки будуть, і не лише "леопарди"
20:39
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Танки, ППО та дипломатія: Зеленський поговорив з Макроном
20:24
Оновлено
Василь Лозинський
Ексзаступника очільника Мінрегіону Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт
20:09
Ексклюзив
Бахмут супутник
В районі Кліщіївки підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції, - офіцер батальйону ТрО Корсунов
20:04
OPINION
Христина Лукащук
Про комерціоналізацію, моду, експертність та шанс
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 335 дня війни: за пів години ЗСУ знищили три вертольоти Ка-52, український фільм номінований на "Оскар" та підрозділ танків для України
19:49
Розміром із Лондон: від крижаного плато Антарктиди відколовся айсберг
19:45
Leopard 1А5
Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard в Україну, - Der Spiegel
19:27
Денис Шмигаль
У Кабміні назвали ключові пріоритети України під час енергетичного "Рамштайну"
19:26
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
МАГАТЕ не виявила військової техніки на території українських АЕС, - Гроссі
19:26
Годинник Судного дня перевели на 10 секунд ближче до півночі, через війну в Україні
19:14
російські військові окупанти
Ворог зазнав численних втрат на Бахмутському напрямку. На Лиманському й Авдіївському ЗСУ відбили всі атаки, - Генштаб
19:10
Довженко-Центр
На посаду керівника Довженко-Центру претендують 5 кандидатів: прізвища
19:01
Ексклюзив
Мультитест у 2023 році буде найжорсткішим за всі 15 років проведення тестування, - експерт з освітніх питань
18:57
Брендон Урі, Panic! Аt the disco
Гурт Panic! Аt the disco оголосив, що завершить діяльність у березні
18:30
Ексклюзив
Олаф Шольц
Шольц свідомо затримує постачання Україні озброєння, - дипломат Чалий
18:25
Олександра Меркушина
ЄЮОФ-2023: біатлоністка Меркушина виграла спринт та здобула перше золото для України
18:23
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган збирає радбез Туреччини, де серед іншого обговорюватиме довгострокове перемир'я між Україною та РФ
18:13
танки Leopard
Німеччина в середу схвалить запит Польщі про Leopard 2 для України, - Bloomberg
18:09
танк Leopard 2
Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн, - ABC New
18:07
OPINION
Ростислав Павленко
Щоб отримати зброю, іноді варто дивитися кіно
18:02
Світло
За порушення графіків відключень оштрафували Київське та Одеське обленерго
17:58
Leopard 2
Чехія не готова відмовитися від німецьких танків Leopard на користь України
17:53
енергетика ЛЕП електрика
Ближче до весни росіяни можуть зменшити обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури, - ексміністр енергетики Оржель
17:51
Оновлено
Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, - ЗМІ
17:40
Україна Євросоюз
В ЄС привітали антикорупційні розслідування та відставки чиновників в Україні
17:38
26 машин "швидкої" доставили пацієнтів з Херсона на Львівщину
"Медицина — в критичному стані": голова облради заявив про руйнування більшості лікарень Херсонщини
17:38
метро
Замість будувати метро на Виноградар поклав гроші на депозит: з генпідрядника стягнули ₴139 млн
17:08
Фінляндія
Фінляндія вважає, що у переговорах з Туреччиною про вступ до НАТО потрібен тайм-аут
17:08
Оновлено
президенти України та Фінляндії, зустріч у Києві 24 січня 2023 року
Президент Фінляндії Саулі Нійністе зустрівся в Києві з Зеленським: подробиці
17:00
В'ячеслав Негода
Заступник глави Мінрегіону Негода пояснив свою відставку реорганізацією міністерства
16:59
зерновий термынал
"Зерновий коридор" працює, попри гальмування процесу Росією, обговорюється продовження угоди, - посол України в Туреччині
16:43
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнуло авто колаборантки Мамай, - мер Мелітополя
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV