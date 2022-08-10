Своїми руками Путін наближає звільнення Криму, - колишній постпред України в ООН Єльченко
Окрім військового шляху визволення Криму, інших варіантів не залишається
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
"На сьогодні, крім військового шляху визволення Криму, інших варіантів не залишається. Ми пам'ятаємо, як з 2014 року ми та західні партнери говорили, що звільнення Донбасу коротка перспектива, то Крим - це довша історія, бо він, фактично, перетворився у величезну військову базу замість курорту", - зазначив він.
Єльченко зауважив, що всім було зрозуміло, що Кремль просто так від Криму не відмовиться.
"Своїми руками, Путін і його камарилья, наближають повернення Криму, тому що якщо так піде й далі, то разом з звільненням Півдня України постане питання звільнення Криму. Звичайно, вирішувати нашим військовим, коли і яким чином це робити. Я думаю, що ми скоро цю перспективу доволі скоро побачимо", - додав дипломат.
За його словами, всі в курсі, що Крим - це територія України і розмови про можливість ударів по окупантах в ньому зайві.
"Весь світ почув заяву Міноборони України. Менше треба там палити і відпочивати. Ще є Кримський міст і можна швидко звідти виїхати, а надалі його може й не бути і буде важче це зробити. Людям, які стали "кримчанами" в останні роки. потрібно серйозно задуматися. Уже є інформація в ЗМІ, що російські військові вивозять свої сім'ї, родичів з Криму. Мабуть, вони таки щось знають, чого ми ще не знаємо", - підсумував Єльченко.
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