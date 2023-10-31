Священника, стоматолога та безробітного підозрюють в організації переправлення ухилянтів на Одещині
Поліціянти Одещини зупинили незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У цьому злочині підозрюють священнослужителя, стоматолога та безробітного
Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Співробітники міграційної поліції зі слідчими та прикордонниками встановили, що священнослужитель, стоматолог та безробітний розробили злочинну схему переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації.
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За 7,5 тисяч доларів вони обіцяли ухилянтам оформити документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я та виключення з обліку, що сприяло б їхньому подальшому безперешкодному виїзду за кордон.
Зловмисників затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. За скоєне їм загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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