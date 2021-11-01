Таїланд дозволив в’їзд вакцинованим туристам із понад 60 країн

Про це повідомляє ВВС.

МЗС Таїланду поповнило список держав, громадяни яких звільняються від карантину під час в'їзду з 1 листопада на територію королівства.

Тепер у списку 63 країни, однак України там немає.

Так, аеропорти, які обслуговують Бангкок і Пхукет, відкрилися для Великої Британії, Китаю, Японії, США та більшості країн Європи.

Очікується, що до цих аеропортів 1 листопада прибудуть десятки тисяч мандрівників. Раніше вакциновані туристи мали пройти щонайменше семиденний карантин у готелях.

За прогнозами, наступного року кількість туристів зросте до 15 млн, що принесе понад 30 мільярдів доларів.

Наразі в Таїланді повністю вакциновано близько 42% населення.

За даними сайту Worldometer, у Таїланді з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 1,9 млн випадків COVID-19, з них – 19,2 тис. смертей і 1,8 млн одужань.

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