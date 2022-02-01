Таїланд послабить правила в'їзду для вакцинованих від COVID-19 іноземців

Про це пише Bangkok Post.



Від середи, 2 лютого, Таїланд знову запускає для вакцинованих від коронавірусу туристів програму Test&Go. Так, туристи муситимуть тільки робити ПЦР-тест на перший і п'ятий день після перетину кордону. На ці два дні в них обов'язково повинен бути заброньований готель.



Крім того, людям рекомендують оформити страхування, яке покриває витрати на лікування COVID-19. Також потрібно вказати своє місцезнаходження та завантажити застосунок для відстеження дотримання правил Thailand Pass.



Обов'язковий карантин після прибуття до Таїланду для вакцинованих іноземців скасували.



Як зазначає видання, це зробили для підтримки туристичної галузі.



Загалом за 2022 рік до Таїланду прибуло 185 037 іноземців, у 6 802 зареєстрували коронавірус.



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