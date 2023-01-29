Таїландського активіста засудили до 28 років за критику монархії, - AP
У Таїланді засудили політичного активіста до 28 років позбавлення волі: чоловік публікував на фейсбуці критичні заяви про монархію країни
Про це поінформували в Associated Press.
У четвер суд у Таїланді виніс вирок 27-річному політичному активістові, його чекає до 28 років ув’язнення за публікацію повідомлень у Facebook. Зазначається, що тексти "порочили монархію країни". Одночасно дві молоді жінки, звинувачені в такому ж злочині, продовжили голодувати після госпіталізації.
Суд у північній провінції Чіанграй визнав, що Монкхон Тіракот порушив закон про образу величності в 14 із 27 постів, за які його заарештували минулого серпня. Закон поширюється на чинного короля, його королеву та спадкоємців, а також будь-якого регента.
"Закон про образу величності передбачає від трьох до 15 років тюремного ув'язнення за образу монархії, але критики кажуть, що він часто використовується як інструмент для придушення політичного інакомислення", - ствердили журналісти в AP.
- 6 жовтня в Таїланді колишній поліцейський напав на дитсадок, загинуло понад 30 людей. Зокрема він використовував ніж. Після цього вдома застрелив дружину, дитину та наклав на себе руки.
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