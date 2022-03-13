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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Так званій "в.о. мера" Мелітополя Галині Данильченко оголосили підозру в держзраді

Так званій "в.о. мера" Мелітополя Галині Данильченко оголосили підозру в держзраді

13 березня, 2022 неділя
14:40
війна з Росією Галина Данильченко

Генеральна прокуратура повідомила про підозру ​​​​​​​у державній зраді депутатці Мелітопольської міської ради, яку російські окупанти призначили новим "мером" в тимчасово окупованому місті.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Еспресо.TV.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Мелітопольської міської ради за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутатка Мелітопольської міської ради на шкоду державному суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності України та інформаційній безпеці, здійснила перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.

На виконання отриманого від представників РФ завдання вона проголосила себе "виконуючою обов’язки Мелітопольського міського голови" та активно здійснювала дії щодо організації та упорядкування окупаційної влади на території м. Мелітополь та Мелітопольського району.

Проголосивши про створення невизначеним законодавством України органу - "Комитет народных избранников", підозрювана закликала українців до його підтримання та припинення супротиву мешканців міста окупаційній владі.

  • Нагадаємо, у Мелітополі місцева депутатка від ОПЗЖ Галина Данильченко записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".

  • Також стало відомо, хто ще приєднався до російських колаборантів у Мелітополі.

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Мелітополь
державна зрада
підозра
колаборанти
російські окупанти
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