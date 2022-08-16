Такого масованого удару по Харкову вже не було давно. Терехов розповів про обстріл більшості районів міста
Російські окупанти вночі на 16 серпня вдарили ракетами по Харкову – прилетіло у 5 з 9 районів міста
Про це повідомляє telegram мера Ігоря Терехова.
Уточнюється, що обстріляні були п'ять з дев'яти районів Харкова. За словами Терехова, такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.
"Вночі о 02:15 обстріляні відразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський і Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський райони", - йдеться в повідомленні.
Про постраждалих інформації на цей час немає.
"У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг", - повідомив мер.
Обстріл Харкова почався близько опівночі. Тоді, за словами Терехова, з артилерії обстріляли Київський район міста.
- Також вночі з 15 на 16 серпня щонайменше окупанти двічі гатили по Запоріжжю.
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