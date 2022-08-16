Про це повідомляє telegram мера Ігоря Терехова.

Уточнюється, що обстріляні були п'ять з дев'яти районів Харкова. За словами Терехова, такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.

"Вночі о 02:15 обстріляні відразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський і Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський райони", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації на цей час немає.

"У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг", - повідомив мер.

Обстріл Харкова почався близько опівночі. Тоді, за словами Терехова, з артилерії обстріляли Київський район міста.

Також вночі з 15 на 16 серпня щонайменше окупанти двічі гатили по Запоріжжю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb